Teb Akıl Fikir Yarışması'na Başvuru İçin Son Tarih 15 Ocak

Türk Ekonomi Bankası (TEB) tarafından düzenlenen, finans alanında yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin ödüllendirildiği TEB Akıl Fikir Yarışması başvuruları için bir hafta kaldı.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) tarafından düzenlenen, finans alanında yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin ödüllendirildiği TEB Akıl Fikir Yarışması başvuruları için bir hafta kaldı.



TEB'den yapılan açıklamaya göre, 2006 yılından bu yana sektöre yenilikçi fikirler ve yaratıcı projeler kazandıran TEB Akıl Fikir Yarışması için 15 Ocak'a kadar yarışmanın web sitesi www.icatcikar.com üzerinden başvuru yapılabilecek.



TEB tarafından sektöre yenilikçi ve yaratıcı ürünler kazandırmak, müşteri deneyimini iyileştirmek ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen ve her yıl daha da büyüyen bir ilgiyle, en önemli açık inovasyon uygulamalarından biri olan TEB Akıl Fikir Yarışması, bu yıl da Üniversite Öğrencisi-Yeni Mezun, Müşteri ve Teknolojik Girişimci olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlenecek.



Jürinin sektörün önde gelen isimlerden oluştuğu yarışmada, katılımcıları finansal ödüllerin yanı sıra TEB'de kariyer fırsatları, Roland Garros Seyahati ve TEB Girişim Evi'ne katılım önceliği bekliyor. Ayrıca en inovatif üç proje sahibi Bahçeşehir Üniversitesi tarafından MBA bursu ile ödüllendiriliyor.



Müşteri kategorisinde birinci olan yarışmacı 25 bin lira ödülün yanı sıra Fransa Açık Tenis Turnuvası Roland Garros'a katılma hakkı kazanıyor. İkinci olan TEB müşterisi 15 bin lira, üçüncü ise 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor.



Teknolojik Girişimci kategorisinin birincisi 25 bin lira, ikincisi 15 bin lira, üçüncüsü ise 10 bin lira ödül kazanıyor. Ayrıca bu kategoride finale kalan yarışmacılar TEB Girişim Evi'ne öncelikli katılım hakkı elde ediyor.

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