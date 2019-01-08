Teb Arval Tema Vakfı İle Daha İyi Bir Geleceğe Yatırım Yapıyor!

Operasyonel kiralama ve filo yönetimi şirketi TEB Arval çevreyi koruma çalışmalarına katkı sağlamak için 2010 yılından bu yana müşterilerinin kiraladığı her araca karşılık TEMA Vakfı aracılığıyla bir fidan dikiminde bulundu. Şirketin genel müdürü Philippe Chabert ise kurumsal sosyal sorumluluk bilincine sahip bir şirket olarak sürdürülebilir ve adil bir büyümeye katkıda bulunduklarını belirtti.

32 futbol sahasını kapsayacak şekilde, toplamda 24 hektar alanın ağaçlandırmasına katkıda bulunan TEB Arval, gelecekte, yılda 846 ton tozu tutacak büyüklükte bir ağaçlandırmaya destek verdi. Küresel ısınmaya karşı fayda sağlayan ağaçlandırma çalışmaları ile 39 bin fidan dikilirken; dikim ve bakım çalışmaları ile yerelde yaklaşık 1.170 adam/günlük iş imkanı sağlandı. Hatıra Ormanı tesisi kapsamında Tekirdağ, İzmir, Manisa, Balıkesir, Çanakkale'de çalışmalarda bulunan TEB Arval, bölgedeki sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulundu.