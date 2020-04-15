TEB Arval Üst Yönetimine yeni atama - Son Dakika

Kurumlara operasyonel filo kiralama ve filo yönetimi alanında çözümler sunan TEB Arval, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Mine Öztürk'ü getirdi.

TEB Arval açıklamasına göre, tam kapsamlı araç kiralama hizmetleri ile yeni mobilite çözümleri sunan Arval'in uzmanlığından yararlanarak Türkiye'de kurumlara operasyonel filo kiralama ve filo yönetimi çözümleri sunan TEB Arval, üst yönetiminde atama yaptı.

TEB Arval'de İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapan Öztürk, gerçekleşen atama ile birlikte bundan sonra şirketteki çalışmalarına İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak devam edecek.

Açıklamada verilen bilgilere göre, iş hayatına 2006 yılında HR Royal Executive'de İK Asistanı olarak adım atan Mine Öztürk, 2007 yılında TEB - BNP Paribas'da İşe Alım Planlaması ve Kariyer Yönetimi Uzmanı olarak çalışmaya başladı. 2007-2015 yılları arasında TEB-BNP Paribas çatısı altında farklı birçok çalışma ve projede aktif şekilde yer alan Öztürk, 8 yıl boyunca sırasıyla Yetenek Yönetimi, İK İş Ortağı, Performans Yönetimi gibi farklı fonksiyonlarda görev yaptı.

Mine Öztürk ayrıca 2015 yılında TEB Arval'de İK Müdürü (HR Head) olarak görev yapmaya başladı ve İnsan Kaynakları Bölümü'nün yöneticisi olarak İK alanında farklı birçok proje ve çalışmayı yürüttü.

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi bölümü mezunu olan Öztürk, TEB Arval İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanarak, şirketin ilgili alanlardaki tüm yönetim ve geliştirme faaliyetlerinden sorumlu oldu.