TEB Başkanı Çolak'tan ilaç fiyatlarında kur güncellemesi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Sağlık TEB Başkanı Çolak'tan ilaç fiyatlarında kur güncellemesi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

TEB Başkanı Çolak'tan ilaç fiyatlarında kur güncellemesi değerlendirmesi Açıklaması

6 saat önce

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, ilaç fiyatının optimum bir noktada belirlenmesi gerektiğine işaret ederek, "Hastaya zarar vermeyecek, eczacıyı koruyacak, kamu maliyesine gereksiz şekilde yük olmayacak, ilaç firmalarının ilacı Türkiye'de bulundurmalarını garanti edecek...

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Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, ilaç fiyatının optimum bir noktada belirlenmesi gerektiğine işaret ederek, "Hastaya zarar vermeyecek, eczacıyı koruyacak, kamu maliyesine gereksiz şekilde yük olmayacak, ilaç firmalarının ilacı Türkiye'de bulundurmalarını garanti edecek bir sistemin oluşması lazım." ifadelerini kullandı.

Çolak, yaptığı yazılı açıklamada, ilaca yapılan zamların bugün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca (TİTCK) duyurulduğunu anımsattı.

Bu yıl için ilaç fiyatlandırmasında kullanılacak sabit avro kurunun (dönemsel avro değeri) 3,4 liradan 3,81 liraya çıkarıldığını, bunun da yüzde 12,1'e denk geldiğini belirten Çolak, "Yerli ilaçlar, kutu bazında eriyor ve bunun sonucunda ilaçta dışa bağımlı hale geliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun önüne geçmek için yerelleşme çalışmalarının yapıldığını kaydeden Çolak, şöyle devam etti:

"İlaç pazarında bunun karşılığını henüz görmedik. İlaca zam geldiğinde hastanın cepten yaptığı ödemelerin arttığı bilinen bir gerçek. Bugün bile baktığımızda katılım payı, ilaç fiyat farkı gibi adlar altında yapılan ödemeler yüzde 18'leri bulmuş durumda. Öte yandan kamunun da ilaç harcamaları artıyor.

İthal ilaçlar, ülkemize dolar ve avro kuru üzerinden hesaplamalar yapılarak geliyor. Türkiye kendi belirlediği avro değerine göre de ilaçların fiyatlarını belirliyor. 2019 sonu enflasyon oranı yüzde 11,84. Buradan yola çıkarak değerlendirme yapacak olursak enflasyonun biraz üzerinde bir artışın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Ancak avro değeri açısından bakıldığında durum biraz farklı. 19 Şubat itibarıyla Merkez Bankası avro değeri 6,55 lira. İlaçlar için 3,81 olarak belirlenen avro kuru, bunun yüzde 58'ine tekabül ediyor."

Pahallı ilacı değil hastanın ilaca erişimini savunduklarına işaret eden Çolak, bunun gerçekleşebilmesi için hem eczanelerin yaşaması hem de ilacın piyasada olması gerektiğini belirtti.

"İlaç yoklukları, bazı ilaçların piyasada kısıtlı olması bundan kaynaklanıyor"

Çolak, ilaç firmalarının fiyat politikalarından dolayı üretim yapmadığı ya da ilacı getirmediğinde sıkıntı yaşandığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Dönem dönem yaşadığımız ilaç yoklukları, bazı ilaçların piyasada kısıtlı olması bundan kaynaklanıyor. Eczacıların gelirinin de ciddi biçimde eridiğini söylemek mümkün. Bu zam, eczacı karlılık oranlarını düşürdü. Eczane karlılığının hesaplanmasında kademeli bir sistem söz konusu. İlaç fiyatı arttıkça eczacının karı düşüyor.

Fiyatların bu şekilde belirlenmesinden dolayı her sene benzer sıkıntıları yaşıyoruz. Kuşkusuz ilaç fiyatının optimum bir noktada belirlenmesi elzem. Hastaya zarar vermeyecek, eczacıyı koruyacak, kamu maliyesine gereksiz şekilde yük olmayacak, ilaç firmalarının ilacı Türkiye'de bulundurmalarını garanti edecek bir sistemin oluşması lazım. Bunun için de Türk Eczacıları Birliğinin de dahil olduğu bir planlamayla tüm basamakların gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz."

Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:48 Kaynak: AA
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