TEB Başkanı Çolak: Türkiye'ye 1,5 milyon doz grip aşısı gelecek - Son Dakika

TÜRK Eczacılar Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, Türkiye'ye 15 Ekim'den sonra 1,5 milyon doz grip aşısı geleceğini söyledi. Çolak, "Önümüzdeki süreçte hem zatürrede hem de grip aşısında ciddi bir sıkıntı kapıda bekliyor. 1,5 milyonun en az 3 milyon üniteye çıkarılmasının yararlı olacağını düşünüyoruz" dedi.

TEB Başkanı Çolak, Covid-19 nedeniyle bu yıl talebi artan zatürre ve grip aşısına ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Çolak, zatürre aşısının piyasaya zaman zaman az miktarda geldiğini fakat piyasayı rahatlatacak ölçüde verilmediğini söyledi. Çok fazla kişi tarafından koronavirüs nedeniyle zatürre aşısının arandığını belirten Çolak, geçmişte ise bu aşıların çok sık kullanılmadığına dikkat çekti. Çolak, "Piyasada bulunma konusunda bir daralma var. İlaç firmaları ile yaptığımız görüşme doğrultusunda bu ayın sonuna doğru zatürre aşılarının kısmi de olsa piyasaya verileceğini ifade ediyorlar. Grip aşıları da Ekim'in 15'i gibi piyasaya sunulacak yine firmalardan edindiğimiz bilgi bu. Dolayısıyla gripte de bir piyasa rahatlaması olacak; ama geçen yıl 1,5 milyon doz grip aşısı kullanılmıştı. Bu sene de 1,5 milyon ünitenin geleceğini ifade ediyor ilaç firmaları. Ama Covid-19 ile birlikte bunun 3-4 katı ihtiyaç çıkacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte hem zatürrede hem de grip aşısında ciddi bir sıkıntı kapıda bekliyor" dedi.