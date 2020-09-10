TEB Başkanı Çolak: Türkiye'ye 1,5 milyon doz grip aşısı gelecek - Son Dakika

TEB Başkanı Çolak: Türkiye'ye 1,5 milyon doz grip aşısı gelecek

TÜRK Eczacılar Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, Türkiye'ye 15 Ekim'den sonra 1,5 milyon doz grip aşısı geleceğini söyledi.

TEB Başkanı Çolak: Türkiye'ye 1,5 milyon doz grip aşısı gelecek, System.String[]

TÜRK Eczacılar Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, Türkiye'ye 15 Ekim'den sonra 1,5 milyon doz grip aşısı geleceğini söyledi. Çolak, "Önümüzdeki süreçte hem zatürrede hem de grip aşısında ciddi bir sıkıntı kapıda bekliyor. 1,5 milyonun en az 3 milyon üniteye çıkarılmasının yararlı olacağını düşünüyoruz" dedi.

TEB Başkanı Çolak, Covid-19 nedeniyle bu yıl talebi artan zatürre ve grip aşısına ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Çolak, zatürre aşısının piyasaya zaman zaman az miktarda geldiğini fakat piyasayı rahatlatacak ölçüde verilmediğini söyledi. Çok fazla kişi tarafından koronavirüs nedeniyle zatürre aşısının arandığını belirten Çolak, geçmişte ise bu aşıların çok sık kullanılmadığına dikkat çekti. Çolak, "Piyasada bulunma konusunda bir daralma var. İlaç firmaları ile yaptığımız görüşme doğrultusunda bu ayın sonuna doğru zatürre aşılarının kısmi de olsa piyasaya verileceğini ifade ediyorlar. Grip aşıları da Ekim'in 15'i gibi piyasaya sunulacak yine firmalardan edindiğimiz bilgi bu. Dolayısıyla gripte de bir piyasa rahatlaması olacak; ama geçen yıl 1,5 milyon doz grip aşısı kullanılmıştı. Bu sene de 1,5 milyon ünitenin geleceğini ifade ediyor ilaç firmaları. Ama Covid-19 ile birlikte bunun 3-4 katı ihtiyaç çıkacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte hem zatürrede hem de grip aşısında ciddi bir sıkıntı kapıda bekliyor" dedi.

'BAKANLIK İZİN VERİRSE BİZ DE AŞI GETİRECEĞİZ'TEB Başkanı Çolak, geçmişte 1,5 milyon grip aşısının Türkiye'ye yettiğini anlatarak, "Ama bu yıl Covid-19 ile birlikte grip aşısı olmak isteyen kişilerin sayısı artacak. Sıkıntı orada olacak. Her türlü olumsuzluğa karşı Sağlık Bakanlığı'nın yeterince girişimde bulunmasını ve 1,5 milyonu en az 3 milyon üniteye çıkarmanın yararlı olacağını düşünüyoruz. Şimdiden girişimleri yapmak lazım, yarın geç kalmış olabiliriz. 1,5 milyon aşının ilaç firmaları tarafından getirileceğini biliyoruz; ama onun sonrasında gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. TEB olarak yurt dışı ile bağlantı kurduk, Sağlık Bakanlığı'na da yazı yazdık, izin verirseler biz de getirip, onların eczane piyasasını düzenlemesi lazım nasıl verebiliriz onun arayışı içindeyiz. Ama öncelikle izin almamız gerekiyor" diye konuştu. 'GRİP AŞILARINDA BU YIL PAHALILIK OLABİLİR'Zatürre aşısının geçen yıl 150- 300 liradan satıldığını belirten Çolak, "Zatürre zaten aile hekimlerinde yaptırılınca ücretsiz. Grip aşıları da bu hastalığı olanlarda devlet tarafından ödeniyordu. Grip aşıları geçen yıl 28 liraydı. Bu yıl da yüzde 30 civarında bir pahalılıkta olabilir. Bu yıl ben çok fahiş bir fiyatta olacağını düşünmüyorum; ama bir miktar artabilir. İnsanlar hem zatürre hem de grip aşısına yönelecekler. Zatürre aşılarını her zaman yaptırabilirsiniz. Grip aşıları da eylül ayındaki suçlardan elde edilerek üretiliyor. Her yıl da ekim ayında piyasaya verilir. Geçen yıl geç kalındı, aralık ayında girdi" dedi.'ECZACILAR, ÖNCELİKLİ BAŞVURANLARI GÖZETİR'Zatürre aşısının, eczanelerde oluşturulan isim listeleri nedeniyle karaborsaya düşebileceği iddialarını değerlendiren Çolak, "Piyasaya diyelim ki 10 bin kutu zatürre aşısı girecek. Türkiye'de 27 bin eczane var. 2 büyük depo var. Az sayıda da küçük depolar var. 'İlaç firmaları bunları nasıl dağıtacak', 'eczanelere nasıl gidecek', 'eczaneler hastaları nasıl tercih edecek?'. Bunlar hep önümüzde soru işareti olarak duruyor. Eczaneler ihtiyacı olan hastaları ve öncelikli başvuran hastaları gözetirler. Kronik hastalığı varsa, 65 yaşın üstündeyse diyelim ki bir kronik hastalığı değil de 2 kronik hastalığı varsa eczacı daha çok sağlık parametreleri daha kötü hastaları gözetecektir ilaç verirken" diye konuştu. 'KARABORSACILIĞA İZİN VERMEZLER'

TEB Başkanı Çolak, eczanelerin en ücra köşelere kadar hizmet veren sağlık kuruluşları olduğuna işaret ederek, "Bir süre sonra hastalarınız ile akraba oluyorsunuz. Bu aşırı ısrarları önlemek açısından eczacı da 'senin ismini de yazayım', 'gelince sana da ayırayım' diye bir not alıyor olabilir. Bunu da yadsımam. Gerçekten eczaneye giren hastanın yüzde 70'i ile eczacılar dost-akraba olmuş durumdalar. Grip aşılarında ve diğer aşılarda Türkiye'de böyle bir karaborsacılık işi şimdiye kadar oluşmadı. Eczacı, hasta olmayan kişiye o ürünü verme konusunda tereddüt geçirebilir. Kapıdan giren her hastaya, 'senin ismini yazayım, sana ilaç ayırayım' diyemez. Eczacıların böyle bir şeye izin vereceğini ya da böyle bir şeyin olacağına ben ihtimal vermiyorum" dedi.

Grip Aşısı, Türkiye, Türk, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 11:24 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEB Başkanı Çolak: Türkiye'ye 1,5 milyon doz grip aşısı gelecek - Son Dakika


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