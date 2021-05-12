BiGG Programı'na başvurular 31 Mayıs'a kadar yapılabiliyor - Son Dakika

BiGG Programı'na başvurular 31 Mayıs'a kadar yapılabiliyor

12.05.2021 13:35
BiGG Programı'na başvurular 31 Mayıs'a kadar yapılabiliyor, System.String[]

BiGG Programı'na başvuruların, TİM-TEB Girişim Evleri'nden 31 Mayıs'a kadar yapılabildiği açıklandı.

BiGG Programı'na başvuruların, TİM-TEB Girişim Evleri'nden 31 Mayıs'a kadar yapılabildiği açıklandı.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Girişim Bankacılığı ile yenilikçi iş fikirlerini ekonomiye kazandırmaya ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 2015'ten bu yana TÜBİTAK'ın Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı kapsamında TİM-TEB Girişim Evleri ile hibe desteğinden yararlanmak isteyen girişimcilerin yanında olan banka, programın yeni döneminde de teknolojik iş fikri sahibi girişimcilerin çeşitli desteklerle 200 bin TL hibeden yararlanmalarını sağlayacak. TÜBİTAK BiGG Programı kapsamında hibe desteğinden yararlanmak isteyen girişimciler, ülke genelinde yedi ilde faaliyet gösteren girişim hızlandırma merkezleri TİM-TEB Girişim Evleri'nden bilgi alabilecek. Programa başvurular ise teblegirisim.com veya timlegirisim.com adresleri üzerinden 31 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

Banka, program kapsamında 89 girişimcinin 14,8 milyon TL hibe almasına destek oldu

Verilen bilgiye göre banka, Girişim Bankacılığı ile girişimcilik ekosisteminin her alanında yer alarak yenilikçi ve parlak fikirlerin ekonomiye katılımına destek veriyor. 2015'ten bu yana TÜBİTAK'ın BiGG Programı kapsamında akredite kuruluşlardan biri olan banka, en fazla girişimcinin desteklenmesini sağlayan uygulayıcı kuruluşlar arasında yer alıyor. Bugüne kadar 78 ilden 4 bin 500'ün üzerinde BiGG başvurusu toplayan ve 89 girişimcinin 14,8 milyon TL hibe almasında köprü rol oynayan bankanın desteklediği girişimcilerin toplam cirosu ise 23 milyon TL'ye ulaştı. Bankanın, kuruluşuna destek verdiği BiGG girişimcilerinin yüzde 84'ü halen faaliyetlerine devam ediyor. Girişimciler şimdiye kadar 72 kurumsal firma ile 191 girişimcinin katıldığı ve potansiyel iş birliklerine adım attığı Start Up & Kurumsal iş birliği programına da katılma imkanı yakaladı. Banka, programın yeni döneminde daha fazla girişimciye destek sağlamayı hedefliyor. Hibeden yararlanmak isteyen girişimcilerin daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2'nci Aşaması kapsamında destek almamış olması ve ön başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almaması koşulu aranıyor.

Girişimciler, TİM-TEB Girişim Evi'nde Step Up Programı ile TÜBİTAK'a hazırlanıyor

Banka, ülkenin dört bir yanında projelerini gerçekleştirmek isteyen parlak fikirli girişimcilere yedi ilde faaliyet gösteren TİM-TEB Girişim Evleri ile destek veriyor. TİM-TEB Girişim Evleri'nde, özellikle TÜBİTAK BiGG Programı'na başvuran girişimcilerin kabul edildiği Step Up programı ile danışmanlık, teknik mentorluk, ofis desteği, yatırımcılarla buluşma gibi iş fikirlerinin hayata geçirilmesinden projenin tanıtımına, projenin yatırımcılara sunulmasından müşteri bulunmasına kadar her aşamada destek veriliyor.

Girişimciler, TİM-TEB Girişim Evi ile uluslararası network'e sahip oluyor

Girişim Evleri ile girişimciler, 94 ülkede 120'den fazla prestijli hızlandırıcı, ortak ve yatırımcı gruplarının yer aldığı Global Accelerator Network (GAN) platformunun imkanlarından yararlanabiliyor ve TİM Ticaret Heyetlerine katılarak hedef pazarlarındaki potansiyel alıcılarla buluşma imkanı yakalıyor. TİM-TEB Girişim Evi girişimcileri, iş insanlarının, kurumsal firma ve yatırımcı grup temsilcilerinin girişimcilerle bilgi ve deneyimlerini paylaştığı, network ya da iş birliği amaçlı bir araya geldiği Speed Mentoring etkinliklerine de katılabiliyor. - İSTANBUL

Türk Ekonomi Bankası, Türk Lirası, Yapay Zeka, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BiGG Programı'na başvurular 31 Mayıs'a kadar yapılabiliyor - Son Dakika Ekonomi


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