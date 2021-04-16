SPOR TEB BNP Paribas Tennis Championship'in basın toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

SPOR TEB BNP Paribas Tennis Championship'in basın toplantısı gerçekleştirildi

16.04.2021 12:31

SPOR TEB BNP Paribas Tennis Championship'in basın toplantısı gerçekleştirildiSerhan TÜRK İSTANBUL, (DHA) - Kadınlar Tenis Birliği (WTA) takviminde yer alan ve 19-25 Nisan'da düzenlenecek TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul turnuvasının basın toplantısı gerçekleştirildi.

SPOR TEB BNP Paribas Tennis Championship'in basın toplantısı gerçekleştirildi

Serhan TÜRK İSTANBUL, (DHA) - Kadınlar Tenis Birliği (WTA) takviminde yer alan ve 19-25 Nisan'da düzenlenecek TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul turnuvasının basın toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısına Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, D-Smart İcra Kurulu Üyesi Murat Saygı ve turnuva direktörü Özgür Ergüden katıldı.

CENGİZ DURMUŞ ÜLKEMİZİN YETENEKLERİ HER GÜN BİRAZ DAHA KEŞFEDİLEBİLİR HALE GELDİ

Tenisin gelişmesi adına çok önemli projelere imza attıklarını söyleyen TTF Başkanı Durmuş, 'Geçen yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ve Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katkılarıyla harika bir tesise kavuşmuştuk. Türkiye'nin her yerinde herkesin tenis oynaması adına birçok proje yapıyoruz ve çok iyi gidiyor. Ülkemizin yetenekleri, her gün biraz daha keşfedilebilir duruma geldi. Bu turnuvalar sayesinde Türkiye'nin her noktasında yeteneklerini sergileyen çocuklarımızın, böylesi bir tenis merkezine gelip şampiyonluk yaşayabileceği konusunda umudu yeşeriyor. Geçmişte olduğu gibi dünyanın en iyi sporcuları ülkemize gelerek ev sahipliğimizden, organizasyonun ve ülkemizin güzelliğinden bahsediyor ifadelerini kullandı.

'TENİS MERKEZİNDEKİ KORTLARDAN BİRİNE CAN ÜNER'İN ADINI VERECEĞİZ'

Milli sporcular Çağla Büyükakçay ve Marsel İlhan'ın da çalıştırıcılığını yapan Türk tenisinin önemli isimlerinden antrenör Can Üner'in hayatını kaybetmesiyle derin üzüntü yaşadıklarını vurgulayan Durmuş, 'Can Üner'in adı bu turnuvada bir kortta anılacak. Ebediyeten kalacak şekilde planlıyoruz. Hangi kort olduğuna karar vermedik. Bu sene yapacağımız turnuvalar fırsat olursa Can Üner Turnuvası ismiyle oynanacak. Türkiye'nin bir çok yerinde tesisimiz var ve adını verebileceğimiz tesislerimiz de olabilir dedi.

BURHANETTİN HACICAFEROĞLU TÜRKİYE BİR SPOR ÜLKESİ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR

Burhanettin Hacıcaferoğlu ise tenis merkezinin teknolojik altyapı olarak ileri düzeyde olduğunun altını çizerek, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında önemli iş birlikleri yapılıyor. Türkiye, gelecek yıllarda bir spor ülkesi olma yolunda ilerliyor. İstanbul Tenis Merkezi'nin İstanbul'a kazandırılmasında Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyon başkanı ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunarım. Tesis, teknolojik altyapısıyla uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek durumda. İstanbul'a yakışır bu tesisimiz, uluslararası alanda iyi sporcuların yetişmesine etken olacaktır. Ülkemizin spora tutkusundan faydalanarak pandemi kurallarına uyarak turnuvayı organize edeceğiz şeklinde konuştu.

MURAT SAYGI MUHTEŞEM MAÇLAR İZLEYECEĞİMİZİ UMUYORUM

Her branştan spor faaliyetine sponsor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Saygı, Tenis Federasyonu'nun Türkiye'de tenis adına yaptığı hizmetleri takip ediyorum. Tüm olumsuzluklara rağmen muhteşem işler yapıyorlar. Türkiye'de sporun ve öğrenci sporlarının gelişmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın mutlaka el ele olması gerekiyor. Dünyanın en büyük derdi obezite ve diyabet gibi sorunlar. Spora aracılık eden, fedakarca çalışan insanları desteklemek lazım. Turnuvada emeği geçenlere, federasyon görevlilerine ve sporculara başarılar dilerim. Muhteşem maçlar izleyeceğimiz bir hafta olmasını umuyorum açıklamasında bulundu.

ÖZGÜR ERGÜDEN TENİS DÜNYASININ GÖZÜ BURADA OLACAK

Turnuvanın Türkiye'de düzenlenen en büyük tenis etkinliği olduğunu vurgulayan Ergüden, Tenis, pandeminin sosyal hayatı esir aldığı bu dönemde uzaktan da olsa insanları kaynaştıran en önemli etken olmuştur. Kadın tenisinin en üst seviyedeki ve çıkış yapan sporcuları kortlara çıkacak. Burada yer alacak tenisçileri kısa sürede büyük turnuvalarda zirveye oynarken göreceğiz. Turnuva boyunca tenis dünyasının gözü burada olacak diye konuştu.

SPOR TEB BNP Paribas Tennis Championship'in basın toplantısı gerçekleştirildi
SPOR TEB BNP Paribas Tennis Championship'in basın toplantısı gerçekleştirildi
SPOR TEB BNP Paribas Tennis Championship'in basın toplantısı gerçekleştirildi
SPOR TEB BNP Paribas Tennis Championship'in basın toplantısı gerçekleştirildi

BNP Paribas, İstanbul, Türkiye, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR TEB BNP Paribas Tennis Championship'in basın toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika Spor


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