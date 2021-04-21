TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul turnuvası devam ediyor - Son Dakika

TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul turnuvası devam ediyor

21.04.2021 22:27
TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul turnuvası devam ediyor, System.String[]

TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul turnuvasının üçüncü günü teklerde ve çiftlerde ilk ve ikinci tur maçlarıyla devam etti.

TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul turnuvasının üçüncü günü teklerde ve çiftlerde ilk ve ikinci tur maçlarıyla devam etti.

Turnuvada Estonyalı Kaia Kanepi, Kazak raket Zarina Diyas'ı 6-4'lük iki setle geçerek 3 numaralı seri başı Rus tenisçi Kudermetova'nın rakibi oldu. 18 yaşındaki Ukraynalı raket Marta Kostyuk 4 numaralı seri başı Daria Kasatkina'yı 6-3, 7-5'le geçti ve son sekize yükselen ilk oyuncu oldu.

D Smart 77. kanaldan yayınlanan turnuvaya wild card ile katılan Hırvat raket Ana Konjuh, 8 numaralı seri başı Çinli Qiang Wang'i 6-1, 6-4'lük setlerle yenerek dört yıl sonra gelen WTA seviyesindeki ilk çeyrek finaline yükseldi. Konjuh çeyrek finalde Ukraynalı raket Marta Kostyuk ile eşleşti. Rumen raket Sorana Cirstea, büyük mücadeleye sahne olan maçta Rus raket Anastasia Potapova'yı 7-6, 6-4 ile geçti ve çeyrek final rakibini beklemeye başladı. Merkez kortta gerçekleşen günün son maçında 2 saat 28 süren mücadelede Çek raket Katerina Siniakova, tecrübeli Fransız raket Kristina Mladenovic'i 6-4, 3-6, 6-4 yenerek adını son sekize yazdırdı.ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY İLE PEMRA ÖZGEN ELENDİÇiftler mücadeleleri ise ilk tur maçlarına sahne oldu. Çiftlerde 1 numaralı seri başı Rus raket Veronika Kudermetova Belçikalı partneri Elise Mertens ile temsilcilerimiz Çağla Büyükakçay/Pemra Özgen çiftini 6-2, 6-2 ile geçerek çeyrek finale yükseldi. Dünya eski çiftler 1 numarası Elena Vesnina ve Vera Zvonareva, En-Shuo Liang/Saisai Zheng ikilisini 6-2, 5-7, 10-8 ile geçerek çeyrek finale yükselen diğer isimler oldu.

TEB BNP Paribas Tennis Chanpionship Istanbul turnuvası yarın teklerde ikinci tur, çiftlerde ise çeyrek final karşılaşmalarına sahne olacak.

- İstanbul
TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul turnuvası devam ediyor
TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul turnuvası devam ediyor
TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul turnuvası devam ediyor
TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul turnuvası devam ediyor
TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul turnuvası devam ediyor
TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul turnuvası devam ediyor
TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul turnuvası devam ediyor

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul turnuvası devam ediyor - Son Dakika Spor


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