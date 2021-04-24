TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul turnuvasında Rus Veronika Kudermetova'yı 2-0 mağlup eden Belçikalı Elise Mertens, finale yükseldi.

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul turnuvasında Rus Veronika Kudermetova'yı 2-0 mağlup eden Belçikalı Elise Mertens, finale yükseldi. Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı, toplam 235 bin 238 dolar para ödüllü toprak kort turnuvasının yarı final maçında dünya 17 numarası Mertens ile klasmanda 29. basamakta yer alan Kudermetova karşı karşıya geldi. Turnuvaya 1 numaralı seribaşı olarak katılan Mertens, bir saat 40 dakika süren müsabakadan 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı. Elise Mertens, yarın oynanacak finalde Sorana Cirstea (Romanya)-Marta Kostyuk (Ukrayna) maçının galibiyle karşılaşacak.

Son Dakika

Son Dakika: ABD Başkanı Biden, 1915 olayları için "Soykırım" dedi

Hande Erçel'in güzelliği karşısında mest olan Kerem Bürsin'den dikkat çeken yorum

Koordinatör bir bir anlattı! İllallah ettiren Akın Akınözü'nün yaptıkları yeni değilmiş

Thodex ve Vebitcoin'in ardından bir kripto skandalı daha! Bu kez Goldexco.in'e erişim sağlanamıyor

Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı

Rol gereği bayılan usta oyuncu Demet Akbağ, sevenlerini korkuttu

Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu

Arıların saldırısı sonucu kanala düşen imamın cansız bedenini, insan zinciri oluşturarak buldular