TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da ilk gün sona erdi

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da ana tablo maçlarındaki ilk gün, öğleden sonra oynanan 6 maçla devam etti.

20 yaşındaki milli sporcu Berfu Cengiz, 2016 yılında İstanbul'da final oynama başarısı gösteren dünya 49 numarası Polona Hercog'a 6-2 ve 6 -3'lük iki set sonunda 1 saat 14 dakikada mağlup oldu. Maç boyunca servis kırma başarısı gösteremeyen Berfu'ya Hercog, milli oyuncunun servisini üç kez kırarak karşılık verdi.

Günün bir diğer karşılaşmasında İtalyan Jasmine Paolini, 2 saat 3 dakika süren çekişmeli maçta İsviçreli rakibi Stefanie Voegele'ı 6-1, 4-6 ve 6-3'lük üç set sonucunda mağlup ederek İstanbul'da adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.Ana tabloda ilk günün son maçında ise Belaruslu tenisçi Aliaksandra Sasnovich, 7 numaralı seribaşı Kazak Zarina Diyas'ı 3-6, 7-5 ve 6-1'lik üç sette mağlup ederek bir üst tura yükselme başarısı gösterdi. 2 saat 23 dakika süren bu maç günün en uzun maçı oldu.ÇİFTLERDE MİLLİLERDEN ERKEN VEDABugün çiftlerde korta çıkan milli sporcular Ayla Aksu ve İpek Öz, Anna Danila/Yana Sizikova ikilisi karşısında ilk setini 6-4 kazandıkları maçta ikinci seti 6-3 mağlup kapattılar. Final setine taşınan maçta Danila/Sizikova ikilisi bu seti 10-3 kazandı ve bir üst tura atlayan taraf oldu.Natela Dzalamidze/Miyu Kato-Greet Minnen/Alison Van Uytvanck mücadelesi, ilk set oynanırken Dzalamidze/Kato çiftinin sakatlık dolayısıyla maçtan çekilmesi sonucunda yarıda kaldı ve Minnen/Van Uytvanck ortaklığı turnuvada yoluna devam etti.Ariana Rodionova/Heather Watson çifti ise Watson'ın sakatlığından dolayı maç öncesinde turnuvadan çekildi ve onların yerine Anna Karolina Schimedlova/Katarina Zavatska çifti turnuvaya dahil oldu. Kateryna Bondarenko/Sharon Fichman ikilisiyle karşılaşan Schimedlova/Zavatska çifti bu maçı 6-3 ve 7-6'lık iki set sonucunda kazandı ve tur atladı.

Çiftlerde günün son maçında Elixane Lechemia/Ingrid Neel çifti, Vivian Heisen/Emily Webley-Smith çiftini 6-4 ve 6-2'lik setlerle 1 saat 4 dakikada rahat bir şekilde mağlup etmeyi başardı.