TEB Çağrı Merkezi'ne 3 dalda altın madalya

Türk Ekonomi Bankası (TEB), çağrı merkezi sektörünün en iyilerinin ödüllendirildiği Contact Center World Awards tarafından 3 farklı dalda altın madalya ile ödüllendirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB Çağrı Merkezi En İyi Müşteri Hizmetleri, En iyi Satış Kampanyası ve Yapısı ve En iyi Satış Temsilcisi kategorilerinde altın ödüllerin kazananı oldu.

Yılın başından bu yana bireysel, özel, kurumsal ve faaliyet gösterdiği bir çok bankacılık alanında çeşitli ödüllere layık görülen TEB, müşterilerine sunduğu hizmetlerle uluslararası alanda bir kez daha ödüllere layık görüldü.

Sesli yönlendirme, self servis fonksiyonlarının artırılması, ve konuşma analitiği gibi uygulamalarıyla müşteri deneyiminde fark yaratan TEB Çağrı Merkezi, iletişim merkezi ve müşteri bağlılığı uygulamaları alanında 205.000 üyesi ile küresel bir birlik olan Contact Center World tarafından düzenlenen Contact Center World 2020 Ödüllerinde Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgeleri finallerinde 3 farklı kategoride Altın Madalya kazandı.

Buna göre TEB En İyi Müşteri Hizmetleri, En iyi Satış Kampanyası ve Yapısı ve En iyi Satış Temsilcisi kategorilerinin kazananı oldu.

TEB Çağrı Merkezi yılda 20 milyonun üzerinde kontağı 9 farklı kanalla yönetirken aynı zamanda ilk kontakta çözüm ve verimlilik çalışmaları yapıyor. Bu çalışmaları yaparken müşteri deneyiminde mükemmelliğe önem vererek, müşterilerin almış oldukları hizmeti başkalarına tavsiye edecek kadar memnun ayrılmasını amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, TEB Çağrı Merkezi'nin her yıl kendini biraz daha geliştirdiğini belirtti.

Mendi, şunları kaydetti:

"Sektör için çok büyük bir önem taşıyan Contact Center World Awards tarafından ödüllendirilmekten mutluluk duyuyoruz. Bu yılın özel durumu nedeniyle müşterilerimize, bankacılık işlemlerini mümkünse dijital kanallarımız ve Çağrı Merkezimiz üzerinden gerçekleştirmeleri yönünde çağrılarda bulunmuştuk. Bu süreçte "En İyi Müşteri Hizmetleri" ve "En iyi Satış Temsilcisi" kategorilerinde birinci seçilmek bizleri çok gururlandırdı. Keza "En İyi Satış Kampanyası ve Yapısı" dalında aldığımız ödül de TEB'in, müşterilerinin talep ve isteklerine ne kadar doğru karşılık verdiğimizin de başka bir göstergesi oldu. Önümüzdeki dönemde de bu alandaki çalışmalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz."