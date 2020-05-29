TEB Cetelem'den evden çıkmadan taşıt kredisi başvurusu imkanı - Son Dakika

TEB Cetelem'den evden çıkmadan taşıt kredisi başvurusu imkanı

TEB Cetelem'in yeni tasarımıyla kullanıcı deneyimini kolaylaştıran web sitesinde, sadece iki adımda hızlı ve kolay bir şekilde taşıt kredisi başvurusu yapılabiliyorTEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TEB Cetelem, online kredi başvuru sistemi üzerinden müşterilerinin finansman...

TEB Cetelem'den evden çıkmadan taşıt kredisi başvurusu imkanı, System.String[]

TEB Cetelem'in yeni tasarımıyla kullanıcı deneyimini kolaylaştıran web sitesinde, sadece iki adımda hızlı ve kolay bir şekilde taşıt kredisi başvurusu yapılabiliyor

TEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TEB Cetelem, online kredi başvuru sistemi üzerinden müşterilerinin finansman ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

TEB Cetelem'in yeni tasarımıyla kullanıcı deneyimini kolaylaştıran web sitesinde, sadece iki adımda hızlı ve kolay bir şekilde taşıt kredisi başvurusu yapılabiliyor.

Kullanıcılar "www.tebcetelem.com.tr" web sitesi üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istedikleri aracın marka, model bilgilerini, talep ettikleri kredi tutarını, vadeyi ve iletişim bilgilerini girerek başvurularını kolayca tamamlayabiliyor.

TEB Cetelem müşterileri, web sitesinde yer alan "Online İşlemler" menüsü üzerinden, kullanmış oldukları kredileriyle ilgili işlemleri de evlerinden çıkmadan dijital ortamda gerçekleştirip, Chatbot aracılığıyla sorularına anında yanıt alabiliyor.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 10:49 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TEB Cetelem'den evden çıkmadan taşıt kredisi başvurusu imkanı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi Birleşik Metal İş Sendikası'nın yaptığı araştırmaya göre, her 3 işçiden 2'sinin kredi borcu var Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü Koronavirüs salgınında büyük gelir kaybı yaşayan İBB, 157 adet son model araç alacak
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma         
16:43
Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı         
16:31
Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi         
16:29
Hindistan'da bir rahip, koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti Hindistan'da bir rahip, koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti         
16:24
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak         
16:07
Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler         
16:05
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı         
15:59
İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor         
15:46
45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı         
15:44
FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı         
15:31
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı         
15:28
ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti         
15:22
Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap         
15:13
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı         
15:04
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü         
14:55
Emniyet kemeri sayesinde şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı Emniyet kemeri sayesinde şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı         
14:27
Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor         
14:25
Dedesiyle üzüm bağına giden 3 yaşındaki çocuk, traktörden düşerek öldü Dedesiyle üzüm bağına giden 3 yaşındaki çocuk, traktörden düşerek öldü         
14:19
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım         
14:00
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi         
13:46
10 haftalık 10 haftalık "Cuma namazı" hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu         
13:44
CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı         
13:42
Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor         
13:41
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak         
13:33
Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı         
13:21
Hamile kadını aracından indirip bina merdiveninde doğum yapmasına sebep olan taksiciye ev hapsi verildi Hamile kadını aracından indirip bina merdiveninde doğum yapmasına sebep olan taksiciye ev hapsi verildi         
13:14
Caner Erkin'in yaptığı Caner Erkin'in yaptığı "Günaydın" paylaşımı, taraftarların kafasında soru işareti bıraktı         
13:08
74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı 74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı         
13:05
ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü         
13:00
ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2020 17:10:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TEB Cetelem'den evden çıkmadan taşıt kredisi başvurusu imkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]