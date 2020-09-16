TEB Cetelem Genel Müdürlüğü'ne Gamze Halide Berberoğlu atandı

TEB Cetelem Genel Müdürlüğü görevine Gamze Halide Berberoğlu getirildi.

TEB Cetelem'in açıklamasına göre, şirketin genel müdürlük görevine Berberoğlu atandı.

İstanbul Üniversitesi (İngilizce) İktisat Fakültesi'nden 1995'te mezun olan Berberoğlu, denetim ve bankacılık sektörünün önde gelen firmalarında çeşitli görevler üstlendi.

TEB Finansman AŞ bünyesinde 2007'den beri çalışmakta olan Berberoğlu, son olarak TEB Finansman AŞ'de Mali İşler ve Yönetim Destek Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Genel Müdürlük görev süresi dolan Stephane Becoulet ise çalışma hayatına BNP Paribas Personal Finance İskandinav ülkelerinden sorumlu Üst Yönetici (CEO) vekili olarak devam edecek.