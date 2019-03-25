Son Dakika Haberleri: TEB Cetelem'in Yeni Genel Müdür Yardımcısı Özgür Öztürk Oldu

TEB Cetelem'in Yeni Genel Müdür Yardımcısı Özgür Öztürk Oldu

22 dakika önce

Otomotiv ve finans sektöründe dijital trendlerin öncüsü TEB Finansman A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı görevine Özgür Öztürk getirildi.

TEB Cetelem'in Yeni Genel Müdür Yardımcısı Özgür Öztürk Oldu, System.String[]

2008 yılından beri TEB Finansman A.Ş. (TEB Cetelem) bünyesinde çalışan Öztürk, önceki görevinde TEB Cetelem Satış Direktörü sorumluluğunu üstleniyordu.

İstanbul Üniversitesi'nde lisans öğrenimi alan Özgür Öztürk, profesyonel iş yaşamına 1997 yılında Koç Finans'ta başladı. Çalışma hayatı boyunca tüketici finansmanı alanında görev alan Öztürk 2008 yılında TEB Finansman A.Ş. bünyesine geçti. Geride bırakılan 11 yıl boyunca farklı sorumluluklar üstlenen Öztürk, Satış Müdürü ve Satış Direktörü görevlerinde bulundu. Özgür Öztürk, 2019 yılı itibariyle de TEB Cetelem'in yeni Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Özgür Öztürk'ten önce TEB Cetelem'de Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Olca Kanber ise BNP Paribas Grup içi transfer ile Cetelem'in en büyük pazarlarından olan Cetelem İspanya'da Pazarlama Direktörü olarak göreve başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:09 Kaynak: Bültenler

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