Teb Cetelem Web Sitesi Yenilendi

TEB Cetelem, dijital transformasyon programı kapsamında web sitesini yeniledi.

TEB Cetelem, dijital transformasyon programı kapsamında web sitesini yeniledi.



TEB Cetelem'den yapılan açıklamaya göre, kullanıcı dostu tasarımıyla yenilenen TEB Cetelem'in web sitesi "www.tebcetelem.com.tr", mobil cihazlarla uyumlu (responsive design) bir yapıda hizmet veriyor.



Site içi arama motoru özelliğiyle kullanıcıların tek adımda istedikleri sayfaya ulaşmasını kolaylaştıran web sitesinde, en çok ziyaret edilen hesap makinesi özelliği de yenilendi. Bu sayede farklı kriterlere göre hesaplama yapılması ve aylık kredi taksit tutarı bilgisine ulaşılması mümkün oluyor.



Ayrıca web sitesinde, TEB Cetelem'in iş ortakları arasında yer alan Türkiye'nin seçkin otomobil markalarına ait kampanyaların bilgisi de yer alıyor.









"TEB Cetelem paydaşlarına hayatı kolaylaştıracak çözümler sunuyor"



Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Cetelem Genel Müdürü Stephane Becoulet, TEB Cetelem'in hem müşterilerine hem de birlikte çalıştığı yetkili satıcılara yönelik hayata geçirdiği dijital geliştirme ve yeniliklerle bir tüketici finansman şirketinin çok ötesinde olduğunu vurguladı.



Üreticiler, distribütörler, bayiler ve sürücüler de dahil olmak üzere sektörün tüm oyuncuları için "iş ortağı" konumunda olduklarına işaret eden Becoulet, "Yenilenen web sitemiz, online taşıt kredisi başvurusu özelliğimiz, hayata geçirdiğimiz mesafeli kredi sözleşmesi projemiz ve sektörde ilk olarak başlattığımız chatbot uygulamamızla tüm paydaşlarımıza hayatlarını kolaylaştıracak teknolojik çözümler sunuyoruz." ifadesini kullandı.



Becoulet, 1995'te kurulan ve tüketici finansmanı sektöründe faaliyet gösteren TEB Cetelem'in 2007'den bu yana TEB-BNP Paribas iştiraki olarak çalışmalarını sürdürdüğünü aktararak, şunları kaydetti:



"Taşıt kredisi alanında uzmanlaşan TEB Cetelem, Türkiye'nin seçkin otomobil markaları ile kurduğu iş ortaklıklarıyla müşterilerine sıfır ve ikinci el otomobiller, motosikletler için taşıt kredisi sunuyor, 'satış noktasından hizmet' iş modeliyle müşterilerine araçlarını satın aldıkları noktada kredi kullanma imkanı sağlıyor. Yaptığımız teknolojik yatırımlarla iş ortaklarımızın hayatını kolaylaştırmayı, teknolojik çözümlerimizle dijital trendlerin öncüsü olmayı sürdürüyoruz."



Online taşıt kredisine sadece iki adımda başvuru





Verilen bilgiye göre, TEB Cetelem, yenilenen web sitesiyle taşıt kredisi başvuru sürecini kolaylaştırırken, iş ortağı olmak isteyen yetkili satıcıların da yine web sitesi üzerinden başvuru yapmasına imkan sağlıyor.



Yenilenen "Online Taşıt Kredisi" başvuru sayfası ile sadece iki adımda hızlı ve kolay bir şekilde kredi başvurusu yapılabiliyor.



Kullanıcılar, web sitesi üzerinden başvuru tipini seçtikten sonra kredi başvurusunda bulunmak istedikleri aracın marka, model bilgilerini, talep ettikleri kredi tutarını ve vadeyi girebiliyor. Yetkili satıcıyı seçip iletişim bilgilerini de kaydeden kullanıcılar, başvurularını iki adımda hızlı ve kolay bir şekilde tamamlamış oluyor.





Geçen yıl 483 online kredi başvurusu ile toplam 41,3 milyon TL'lik kredi kullandıran TEB Cetelem, yenilenen Online Taşıt Kredisi başvurusu uygulamasıyla kullandıracağı kredi tutarını artırmayı hedefliyor.





Mesafeli kredi sözleşmesiyle dijital ve kağıtsız işlem



TEB Cetelem, 2018 yılında hayata geçirdiği ve "BNP Paribas Personal Finance Bölge İnovasyon" ödülünü kazandığı sigorta mesafeli satış projesi ile kredi süreçlerinin dijitalleşmesi yolunda attığı önemli adımı, tüm kredi süreçlerine uyarlayarak müşterilerine tam anlamıyla bir dijital kredi deneyimi yaşatmaya başladı.



Mesafeli kredi sözleşmesi projesiyle, kredi başvurusu esnasında, müşterinin cep telefonuna gönderilen SMS içeriğindeki kod ile alınan elektronik onay sayesinde yılda yaklaşık 800 bin sayfa daha az çıktı alınması sağlanırken, bu dijital kredi süreci hem müşteriler hem de bayiler için sıra dışı bir deneyim olacak.





"ChatDost" ile iş ortaklarına hızlı çözüm yolları sunuluyor





TEB Cetelem, iş ortağı yetkili satıcıları ile online olarak anlık iletişim kurmak amacıyla sektöründe ilk olarak bir chatbot uygulaması hayata geçirdi.



"ChatDost" adlı uygulamasıyla TEB Cetelem, yetkili satıcıların ürün ve hizmetlerle ilgili ilettiği soruları hızlı bir şekilde yanıtlamayı ve anlık iletişim kurarak iş süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.

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