TEB'den 0,98'den başlayan "Yeni Yıl" kredisi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TEB'den 0,98'den başlayan 'Yeni Yıl' kredisi - Son Dakika Ekonomi

TEB'den 0,98'den başlayan "Yeni Yıl" kredisi

6 saat önce

Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni yıla girerken tüm ihtiyaçların daha kolay karşılanması için 36 ay vadeye kadar 0,98'den başlayan faiz oranında yeni bir kampanya başlattı.

TEB'den 0,98'den başlayan

Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni yıla girerken tüm ihtiyaçların daha kolay karşılanması için 36 ay vadeye kadar 0,98'den başlayan faiz oranında yeni bir kampanya başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 3 ay ile 60 ay arasında değişen, 3 ay erteleme imkanı da sunan Yeni Yıl kredisinden yararlanmak isteyen yeni TEB müşterileri, başvurularını CEPTETEB internet, CEPTETEB mobil bankacılık ve Çağrı Merkezi kanallarından yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, şunları kaydetti:

"Yeni yılda müşterilerimizin rahat etmesi ve borçlarını tek bir yerde toplaması için Findeks notuna göre farklı tutar ve vadelerde değişen faiz oranlarında ihtiyaç kredisi sunmaya başladık. Ayrıca dileyen müşterilerimiz 3 ay erteleme seçeneğinden de faydalanabilirler."

Türk Ekonomi Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:08 Kaynak: AA
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