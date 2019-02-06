TEB'den 1 milyar TL'lik net kar

TEB geçen yıl 1 milyar TL net kar elde etti.

TEB geçen yıl 1 milyar TL net kar elde etti. Aynı dönemde aktif toplamı yüzde 13 artarak 96,9 milyar TL'ye ulaşan TEB'in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan krediler ise toplam aktiflerinin yüzde 66'sını oluşturdu.

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