TEB'den, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

TEB'den, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı Açıklaması
10.01.2021 15:13
Türk Eczacıları Birliği (TEB), basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Türk Eczacıları Birliği (TEB), basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
TEB'in kurumsal Twitter hesabından, daktilo fotoğrafıyla birlikte yapılan paylaşımda, "Salgın şartlarında dahi sesimize ses olan, pandemi koşullarında sağlık emekçilerini yalnız bırakmayan, halkın haber alma özgürlüğü için görevini yerine getiren basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarız." ifadelerine yer verildi.
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