TEB'den, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

TEB'den, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı Açıklaması

Türk Eczacıları Birliği (TEB), basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Türk Eczacıları Birliği (TEB), basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. TEB'in kurumsal Twitter hesabından, daktilo fotoğrafıyla birlikte yapılan paylaşımda, "Salgın şartlarında dahi sesimize ses olan, pandemi koşullarında sağlık emekçilerini yalnız bırakmayan, halkın haber alma özgürlüğü için görevini yerine getiren basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarız." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika

Fatih Terim'in istediği Mostafa Mohamed, Saint-Etienne ile anlaştı

Yönetime yaptığı göndermenin şaka olduğunu söyleyen Sumudica sözleşme için açık kapı bıraktı

Yatağında ölü bulunan Aleyna'yı eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı

WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması

'Dur' ihtarına uymayan motosikletli bir kişinin ölümüne neden oldu

İşte Türkiye'nin 2020 İsim Haritası! 'Yusuf' ve 'Zeynep' ilk sırada

Güvenlik sözleşmesiyle tartışma yaratan WhatsApp'tan kaçan kullanıcılar Telegram'a yöneldi

Güzellik merkezinde skandal! Önce taciz etti, ardından "Sus, ses etme" dedi