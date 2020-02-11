TEB'den "bazı ilaçların geri ödemeden çıkarılacağı" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Sağlık TEB'den 'bazı ilaçların geri ödemeden çıkarılacağı' iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

TEB'den "bazı ilaçların geri ödemeden çıkarılacağı" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

Türk Eczacıları Birliğince (TEB), "bazı ilaçların geri ödeme kapsamından çıkarılacağı" iddialarına ilişkin, "Kolay ulaşılabilir bir sağlık hizmeti için ilaçların geri ödeme kapsamından çıkarılması yerine daha fazla ilaç kaleminin geri ödeme kapsamına alınması gerekmektedir.

TEB'den

Türk Eczacıları Birliğince (TEB), "bazı ilaçların geri ödeme kapsamından çıkarılacağı" iddialarına ilişkin, "Kolay ulaşılabilir bir sağlık hizmeti için ilaçların geri ödeme kapsamından çıkarılması yerine daha fazla ilaç kaleminin geri ödeme kapsamına alınması gerekmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

TEB'den yapılan yazılı açıklamada, son dönemde çok sayıda ilacın geri ödeme listesinden çıkarılacağına ve eşdeğer ilaca Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen fark uygulamasının yüzde 10'dan yüzde 5'e çekileceğine dair duyum alındığı belirtildi.

Bu uygulamadan halk sağlığının, yerli ilaç politikasının, yerli ilaç üreticilerinin ve eczacıların zarar göreceği kaydedilen açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen kısmın yüzde 5'e çekilmesi demek, vatandaşın cebinden ilaca ödenen kısmın artması, ilaç alanının ve ilaç alım gücünün daraltılması anlamına gelmektedir." ifadesine yer verildi.

"Yerli ilaç politikamızın zedelenmesi kaçınılmazdır"

Eşdeğer ilaçların, büyük oranda yerli ilaçtan oluştuğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülke olarak, bir yandan yerli ve milli ilacın gelişmesi adına adımlar atarken, bir yandan da eşdeğer ilaca ödenen payın azaltılması birbiriyle bağdaşmamaktadır. Bu yapılan, yerli ilaca darbe vurmaktan başka bir şey değildir. Bunun sonucunda yerli ilaç politikamızın zedelenmesi kaçınılmazdır. Bu uygulamadan en çok zarar görecek olanlar, yerli ilaç sanayisi, vatandaş ve eczacılardır.

Tüm bu iddiaların gerçeklik payı var ise halkın ilaca ulaşımını zorlaştıran bir durum ortaya çıkacaktır. Oysa kolay ulaşılabilir bir sağlık hizmeti için ilaçların geri ödeme kapsamından çıkarılması yerine daha fazla ilaç kaleminin geri ödeme kapsamına alınması gerekmektedir. Kaldı ki daha önce de benzer yöntemler denenmiş, ancak bu yöntemler hiçbir şekilde tasarrufa neden olmamış, aksine geri ödeme listesinden çıkarılan ilaçların fiyatlarının artmasına, halkın ilaca erişiminin zorlaşmasına ve reçeteye daha pahalı ilaç kalemlerinin eklenmesine neden olmuştur.

Türk Eczacıları Birliği olarak, bu duyumlar ile ilgili ivedilikle şeffaf bir bilgilendirmeyi ve SGK'nın yanıldığımızı ifade etmesini beklediğimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Bir sağlık meslek örgütü olarak bu tutumdan vazgeçilmesini tavsiye ediyor, alınacak bu kararların fayda yerine zarar getireceğini hatırlatmak istiyoruz."

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:02 Kaynak: AA
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