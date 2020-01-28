TEB'den Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen müşterilerine destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEB'den Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen müşterilerine destek - Son Dakika

TEB'den Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen müşterilerine destek

6 saat önce

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Elazığ'da meydana gelen ve başta Malatya olmak üzere pek çok çevre ilde hissedilen deprem sonrası olaydan etkilenen vatandaşların bireysel kredi taksiti veya kredi kartı ekstresinin son ödeme tarihini 3 ay faizsiz erteleme kararı aldı.

TEB'den Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen müşterilerine destek, System.String[]

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Elazığ'da meydana gelen ve başta Malatya olmak üzere pek çok çevre ilde hissedilen deprem sonrası olaydan etkilenen vatandaşların bireysel kredi taksiti veya kredi kartı ekstresinin son ödeme tarihini 3 ay faizsiz erteleme kararı aldı.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, müşterilerin, erteleme talebiyle TEB'in Elazığ ve Malatya şubelerine başvurması halinde bireysel kredi taksitleri ve kredi kartı ekstreleri 3 ay boyunca faizsiz olarak ertelenecek.

Vatandaşlar, ertelemeye ek olarak 3 ay boyunca şube, online bankacılık veya TEB'in mobil bankacılık uygulaması CEPTETEB gibi çeşitli kanallardan gerçekleştireceği EFT, havale ve swift işlemleri ile bölgede yer alan şubelere gelecek havale işlemleri için de ekstra ödeme yapmayacak.

Ayrıca, vatandaşlardan 1 ay süresince ortak ATM kullanımlarından ücret alınmayacak.

Türk Ekonomi Bankası, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:42 Kaynak: AA
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