Son Dakika Haberleri: TEB'den enflasyona karşı korumalı iki yeni ürün

TEB'den enflasyona karşı korumalı iki yeni ürün

8 saat önce

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Türk lirası birikim yapan müşterilerine, "enflasyona endeksli TL bazlı vadeli mevduat" ve "enflasyona karşı korumalı TL bazlı vadeli mevduat" ürünleriyle yeni birikim alternatifleri sunuyor.

TEB'den enflasyona karşı korumalı iki yeni ürün, System.String[]
Türk Ekonomi Bankası (TEB), Türk lirası birikim yapan müşterilerine, "enflasyona endeksli TL bazlı vadeli mevduat" ve "enflasyona karşı korumalı TL bazlı vadeli mevduat" ürünleriyle yeni birikim alternatifleri sunuyor.
TEB Türk lirası ile yapılan birikimleri enflasyona karşı korumak amacıyla enflasyona endeksli TL bazlı vadeli mevduat ve enflasyona karşı korumalı TL bazlı vadeli mevduat ürünlerini duyurdu. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "Yeni uygulamaya aldığımız mevduat ürünlerimiz ile tasarrufu ön plana çıkartırken; birikimi olan müşterilerimizi de enflasyona karşı daha korumalı hale getiriyoruz" dedi.
"Enflasyona Endeksli TL Bazlı Vadeli Mevduat" ve "Enflasyona Karşı Korumalı TL Bazlı Vadeli Mevduat" ürünlerinin, bir yıldan uzun vadeli üründe stopaj oranı uygulanmadığı için enflasyonun üzerinde verilen mevduat pirimi ile doğrudan reel getiri anlamına geldiğini vurgulayan Mendi, sözlerine şöyle devam etti:
"Yeni ürünlerimiz yabancı para mevduatı olan müşterilerimizi liraya geçişe de teşvik edecek ve reel getiri sağlamalarına imkan sunacak."
Mendi ayrıca, TEB olarak sektörde lira tasarrufun önemini vurgulamaya devam edeceklerini ve yeni ürünlerin, bankacılık sektörünün bilanço yapısını destekleyeceğine inandığını ekledi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:33 Kaynak: DHA
Ekonomi
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