TEB'den ilk çeyrekte 339 milyon lira net kar - Son Dakika

TEB'den ilk çeyrekte 339 milyon lira net kar

30.04.2021 21:37
TEB'den ilk çeyrekte 339 milyon lira net kar, System.String[]

Türk Ekonomi Bankası (TEB), yılın ilk çeyreğinde 339 milyon lira net kar elde etti.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), yılın ilk çeyreğinde 339 milyon lira net kar elde etti.

TEB'in açıklamasına göre, banka, salgın koşullarının etkisini gösterdiği ilk günden itibaren çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumaya öncelik veriyor, faaliyetleriyle ekonomiye katkı sağlamaya ve topluma destek sunmaya devam ediyor.

Tüm paydaşları için sorumluluklarını yerine getirme hedefiyle çalışan TEB, "iyi ve örnek banka" anlayışıyla paydaşlarına değer katan, toplumda pozitif etki yaratan çalışmalar yaparken, ülke ekonomisine katkı sağlayarak sürdürülebilir büyümeyi de destekliyor.

TEB'in aktif toplamı 31 Mart itibarıyla 135,7 milyar lira olurken, net karı 339 milyon TL olarak gerçekleşti. TEB'in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri ise toplam aktiflerinin yüzde 61'ini oluşturdu.

Her dönem olduğu gibi risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB'in yılın ilk çeyreğinde toplam kredileri 82,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise 92,4 milyar TL oldu.

İlk çeyrekte istikrarlı büyümesini güçlü sermaye yapısıyla birlikte sürdüren ve karlılığını sürdürülebilir bir şekilde devam ettiren bankanın özkaynakları 12 milyar lira olurken, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12'nin oldukça üstünde, yüzde 17,99 oranında, gerçekleşti.

Online bankacılık kanallarını kullanan müşteri sayısı ilk çeyrekte 2 milyonu aştı

TEB, yılın ilk çeyreğinde bireysel kredilerde büyümeye devam etti ve nakit akışı bozulan müşterilerinin kredi ertelemelerine destek sağladı.

Dijital kanal geliştirmeleriyle müşterilerine yeni kampanyalar sunarak bireysel kredi üretim süreçlerini iyileştiren, mevduat ve tasarruf sahiplerine alternatif ürünler sunan TEB, günlük vadeli olarak çalışan, istenildiği zaman para yatırma/çekme esnekliğine ve avantajlı faiz oranlarına sahip Marifetli Hesap ile müşterilerinin birikim yapmalarına destek oldu.

Müşterilerinin nakit akışı düzenlemelerini sağlamak ve tahsilatlarına aracılık etmek için yılın ilk çeyreğinde POS satışı ve satış sonrası hizmetlerine de hız verdi.

Müşteri odaklı ve yenilikçi bakış açısıyla dijital kanallarındaki deneyimi geliştirmeye devam eden TEB, FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sistemine dahil olan ilk bankalar arasında yerini aldı. Böylece TEB müşterileri, FAST sistemi aracılığıyla Kolay Adres veya IBAN kullanarak 7 gün 24 saat hızlı ve kolay para transferi yapma imkanı elde etti.

Dijital bankacılık kanallarıyla müşterilerinin bankacılık işlemlerini hızlı ve kesintisiz bir şekilde yapmalarını sağlayan TEB'in online bankacılık kanallarını kullanan müşteri sayısı yılın ilk çeyreğinde 2 milyonu aştı ve dijital bankacılık kullanımı yüzde 70'e ulaştı.

KOBİ'lere, ihracatçılara ve tarım sektörüne özel destekler

TEB Özel Bankacılık, müşterilerinin sosyal yaşamdan uzak geçirdikleri süreci en verimli ve keyifli şekilde değerlendirmelerine katkı sağlamak amacıyla "TEB Özel Online Etkinlik Serisi" başlığı altında çevrim içi etkinlikleri hayata geçirdi. TEB Özel Bankacılık, sunduğu ürün ve hizmetlerle, Global Finance dergisi tarafından düzenlenen Özel Bankacılık 2021 Ödülleri'nde "Türkiye'deki En İyi Özel Bankacılık" ödülüne layık görüldü.

TEB KOBİ Bankacılığı, salgın sürecinin hızlandırdığı bankacılık süreçlerinde otomasyon ve dijital dönüşüm vizyonu ile KOBİ'lere en iyi müşteri deneyimini sunmayı sürdürüyor.

Bankanın KOBİ'lere özel olarak hayata geçirdiği mobil bankacılık platformu CEPTETEB İŞTE, birinci yılını doldururken, yeni fonksiyonlarıyla daha da zenginleşti.

TEB, sunduğu avantajlı masraf paketlerinin yanı sıra ürün ve işlem fırsatlarıyla ilk çeyrekte de KOBİ müşterilerinin yanında oldu. İhracatçılara yönelik üç farklı dış ticaret masraf paketini de hizmete sundu.

Banka, salgın döneminde stratejik önemi daha da artan tarım sektörünü desteklemek için çiftçilerin artan işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak üzere kredi limit artışları gerçekleştirdi. Genişleyen üye iş yeri ağıyla, çiftçilerin TEB Harman Kart kullanarak yapacakları tarımsal girdi alışverişlerinde 6 aya varan faizsiz dönem avantajı ile üreticilerin yanında yer aldı.

Girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için destek sürdürüldü

TEB, Girişim Bankacılığı ile ülke genelinde girişimcileri desteklemeye ve girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunmaya devam etti. Bu kapsamda TEB, TİM-TEB Girişim Evi ile desteklediği girişimcileri kurumsal müşterileriyle de bir araya getirerek tekstil sektörüne özel bir buluşma gerçekleştirdi. Bu sayede, teknolojik ürün ve hizmet üreten girişimcilerin sektörün öncü kurumlarıyla dijital dünyada bir araya gelmesine ve katma değerli iş birliklerin doğmasına aracılık etti.

Kurumsal bankacılık alanında müşterilerine daha iyi ve daha hızlı hizmet sunma hedefiyle iş süreçlerinde önemli adımlar atan TEB, yılın ilk çeyreğinde bu alanda da büyümeyi sürdürdü.

TEB Nakit Yönetimi, güçlü teknolojik altyapı desteğiyle müşterilerin ihtiyaçlarına dijital çözümlerle cevap vermeye devam etti. Nakit Yönetimi ürünlerinin ön plana çıktığı yılın ilk çeyreğinde TEB, özellikle internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları başta olmak üzere, bankacılık talimatları için hizmet veren talimat yönetimi platformu Mobil-İnk ve E-imza gibi ürünleri müşterilerine sundu.

TEB, İstanbul, Bursa ve İzmir'deki Dış Ticaret Merkezleri'nde (Trade Center) ICC Sertifikalı dış ticaret uzmanları ile müşterilerinin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri geliştirmeyi ilk çeyrekte de sürdürdü.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Türk Ekonomi Bankası, Kredi, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TEB'den ilk çeyrekte 339 milyon lira net kar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Yeni kurulan iki bakanlığa atamalar yapıldı, bir genel müdür görevden alındı Yeni kurulan iki bakanlığa atamalar yapıldı, bir genel müdür görevden alındı Thodex soruşturmasının seyrini değiştirecek gelişme! Kripto Faruk'un kaçışına yardım edenler yakalandı Thodex soruşturmasının seyrini değiştirecek gelişme! Kripto Faruk'un kaçışına yardım edenler yakalandı Fabrikadaki iftar yemeğinden 106 işçi zehirlendi Fabrikadaki iftar yemeğinden 106 işçi zehirlendi Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek Afganistan'da iftar saati bombalı saldırı: 25 ölü, 60'tan fazla yaralı var Afganistan'da iftar saati bombalı saldırı: 25 ölü, 60'tan fazla yaralı var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Bakan Koca Bakan Koca "Tedarik sıkıntısı var" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan itiraz geldi: Kabul etmiyorum, yeterince aşımız var Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı
15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor         
00:28
Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu         
00:03
Mevlüt Çavuşoğlu ve Fahrettin Koca, Rusya'ya gidiyor! Ziyaretin amacı Türkiye'nin lokomotif sektörünü mutlu edecek Mevlüt Çavuşoğlu ve Fahrettin Koca, Rusya'ya gidiyor! Ziyaretin amacı Türkiye'nin lokomotif sektörünü mutlu edecek         
23:31
Mehmet Boynukalın'dan tepki toplayan paylaşımlar: Hepinize kaliteli pamuk aldım Mehmet Boynukalın'dan tepki toplayan paylaşımlar: Hepinize kaliteli pamuk aldım         
21:52
İçişleri Bakanı Soylu'dan alkol yasağına ilişkin açıklama: Tam kapanma boyunca devam edecek İçişleri Bakanı Soylu'dan alkol yasağına ilişkin açıklama: Tam kapanma boyunca devam edecek         
20:46
Fenerbahçe'nin 'kural hatası' iddialarına Selçuk Dereli'den yanıt: Tamamen yanlış Fenerbahçe'nin 'kural hatası' iddialarına Selçuk Dereli'den yanıt: Tamamen yanlış         
18:14
Tam kapanmanın ilk gününde markete aracıyla gidenlere ceza Tam kapanmanın ilk gününde markete aracıyla gidenlere ceza         
16:44
Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı         
16:18
İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi         
16:01
2 fenomen, yüzlerine yaptıkları maske makyajıyla pasaportlarından oldu 2 fenomen, yüzlerine yaptıkları maske makyajıyla pasaportlarından oldu         
15:44
Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı         
15:34
Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı         
15:25
Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek         
14:09
Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti         
13:57
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu         
12:09
60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler         
10:37
43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz?         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2021 00:45:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TEB'den ilk çeyrekte 339 milyon lira net kar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement