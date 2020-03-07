TEB'den kadın işletme sahibi ve girişimcilere tam destek - Son Dakika

Türk Ekonomi Bankası (TEB), iş yaşamında kadınların başarılarıyla kendilerini göstermesini ve daha fazla öne çıkmasını destekliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, sorumlu bankacılık anlayışıyla ekonomiye ve topluma değer katan, pozitif etki yaratan çalışmalar yaparak, toplumu daha iyi bir geleceğe taşımayı hedefliyor.

Bu doğrultuda TEB Kadın Bankacılığı ile kadınların iş dünyasındaki varlığını güçlendirmek ve ekonomiye daha fazla dahil olmasına katkıda bulunmak amacıyla projeler gerçekleştiren TEB, iş yaşamında kadınların başarılarıyla kendilerini göstermesini ve daha fazla öne çıkmasını destekliyor.

Bu kapsamda TEB, 2019'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel "#BaşarınınCinsiyetiOlmaz" kampanyasıyla kadınların iş yaşamındaki önyargı ve engellere karşı verdiği mücadeleye dikkat çekmişti. Bu yıl da TEB, "Hayallerin Sesin Olsun" mottosuyla hayata geçirdiği kampanya ile kadın işi ya da erkek işi olarak bir ayrım yapılmaması gerektiğini ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemini vurguluyor.

TEB, kadın işletme sahiplerine ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak ve ekonomideki potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla sektörde bir ilke imza atarak 2015'te Kadın Bankacılığını başlatmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "TEB Kadın Bankacılığı ile kadınlar tarafından yönetilen ve kadınların ortak olduğu işletmelere yönelik özel finansman paketleri sunuyoruz. Ayrıca, danışmanlık, mentörlük, eğitim gibi finans dışı hizmetler sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mendi, şunları kaydetti:

" Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu tarafından kadınlara ait ve kadınların yönettiği işletmeleri desteklemek ve kadın girişimciliğini teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen 'Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği' programından 50 milyon avro fon aldık. Bu fonu kadın patronlara maddi teminatsız olarak 36 ay vade ve 125 bin TL'ye kadar kredi desteği olarak sunduk. Program kapsamında, bugüne kadar 6 binden fazla kadın patrona yaklaşık 250 milyon TL maddi teminatsız kredi sağladık. Kredi Garanti Fonu aracılığıyla KGF kefaletli krediler, masraf ve komisyonlarda kadın patronlara yönelik indirimli işlem paketleri sunduk. Kadın Bankacılığı ile şimdiye kadar 50 binden fazla kadın işletme müşterimize finansal ürünler sunduk ve kredi büyüklüğü olarak 1 milyar TL'yi aştık."

Mendi, EBRD tarafından Kadın Bankacılığı çalışmalarıyla, geçen yıl Çevresel ve Sosyal Yenilikçilik kategorisinde dünya genelinde 52 proje arasından altın ödüle layık görülmekten de mutluluk duyduklarını belirtti.

Kadın girişimcilere özel kredi kampanyası

TEB, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, kadın girişimcilere yönelik 36 aya varan avantajlı faiz oranıyla taksitli kredi kampanyası başlattı. 31 Mart'a kadar devam edecek kampanya ile sadece kredi faiz oranı indirimi değil aynı zamanda kredi kullanan müşterilere mart ayı boyunca CEPTETEB İşte ve kurumsal internet şubesinden para transferlerinde, çek karnesinde, kredi kullandırım masraflarında bazı muafiyetler sağlanacak.

Cardif Kadına Değer Sigortası ile ilgili de 31 Mart'a kadar, alınan tüm paketlerde 50 TL iade yapılacak. Sigorta ile kadınlara özgü kanser türlerinden birine yakalanmaları durumunda oluşabilecek finansal güçlüklere karşı güvence sağlanırken, danışmanlık hizmetleri de veriliyor. Ayrıca mart ayında Kadına Değer Sigortası (tüm paketler dahil) satın alarak geleceğini güvenceye alan tüm kadınlara, Kadınlar Günü'ne özel diş ve göz asistans paketleri hediye olarak sunulacak.

Kadınların sesi WOMAN belgeseli Türkiye'de gösterimde

TEB'in stratejik ortağı BNP Paribas da toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği önemle bu güne özel "WOMAN" adlı belgeselin ana sponsoru oldu. Yönetmenliğini Yann Arthus-Bertrand ve Anastasia Mikova'nın üstlendiği belgeselde, 50 ülkeden 2 bin kadının sesine kulak veriliyor.

Kadınların karşılaştıkları zorlukların yanı sıra ilham olacak hikayelerinin de ele alındığı "WOMAN" belgeseli, Türkiye'nin de aralarında olduğu 30 ülkede gösterime giriyor. TEB, çalışanlarına ve müşterilerine özel gösterimler düzenleyecek.