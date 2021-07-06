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TEB'den KOBİ'lere dış ticarette avantajlı masraf paketleri - Son Dakika

TEB'den KOBİ'lere dış ticarette avantajlı masraf paketleri

06.07.2021 11:08
TEB'den KOBİ'lere dış ticarette avantajlı masraf paketleri, System.String[]

Türk Ekonomi Bankası (TEB), KOBİ'lerin dış ticaret işlemlerini avantajlı fiyatlarla gerçekleştirecekleri masraf paketlerini kullanıma sundu.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), KOBİ'lerin dış ticaret işlemlerini avantajlı fiyatlarla gerçekleştirecekleri masraf paketlerini kullanıma sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB Dış Ticaret Masraf Paketleri ile KOBİ'ler, ithalat ve ihracat işlemlerinde swift ve transfer masraflarını uygun fiyatlarla yönetirken, TEB FX Platformu'nda avantajlı kurlarla işlem yapabilecek.

6 aylık süre ile geçerli TEB Dış Ticaret Masraf Paketleri, KOBİ'lerin işlem adetlerine göre 3 farklı şekilde sunuluyor ve paketler kapsamında 25 yapraklı çek karnesi de ücretsiz olarak veriliyor.

TEB, 2005'ten bu yana "Danışman Banka" anlayışıyla finansal desteğinin yanı sıra finansal olmayan ürün ve hizmetleriyle de KOBİ'lerin yanında olmaya devam ediyor. KOBİ'lerin rekabette farklılaşmalarını sağlayacak ürün ve hizmetlere odaklanan TEB, KOBİ'lere dış ticaret işlemlerinde faydalanabilecekleri pek çok avantajı içeren masraf paketleriyle yurt dışı işlemlerinde de destek olmayı hedefliyor.

TEB, ortağı BNP Paribas'ın 60'tan fazla ülkede, 100'den fazla noktada aktif olan dış ticaret merkezleri ile müşterilerine hizmet verirken, Akreditif Vesaik Hazırlama Hizmeti gibi özellikli operasyonel çözümler de sunuyor.

Global dış ticaret ağının yanı sıra TEB, bölgesel olarak yapılanmış dış ticaret ekibiyle tahsilat ve ödeme yöntemleri konusunda müşterilerine yol gösteriyor.

TEB, yoğun dış ticaret işlemleri olan firmaların ihtiyaçlarına göre hizmet ağını yapılandırdığı şubelerinde de müşterilerine ayrıcalıklı hizmet vermeye devam ediyor.

TEB'in sunduğu Dış Ticaret Masraf Paketi'nden yararlanmak isteyenler teb.com.tr'yi ziyaret ederek bilgi alabiliyor ve TEB şubelerinden başvuru yapabiliyor.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Türk Ekonomi Bankası, İhracat, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TEB'den KOBİ'lere dış ticarette avantajlı masraf paketleri - Son Dakika Ekonomi


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