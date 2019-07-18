Son Dakika Haberleri: TEB'den MTV ödemelerine 2 taksit imkanı
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TEB'den MTV ödemelerine 2 taksit imkanı

3 saat önce

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerine 2 taksit imkanı sunuyor.

TEB'den MTV ödemelerine 2 taksit imkanı, System.String[]
Türk Ekonomi Bankası (TEB), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerine 2 taksit imkanı sunuyor.
TEB açıklamasına göre banka, CEPTETEB İnternet Şubesi, CEPTETEB Mobil Bankacılık Şubesi veya "www.gib.gov.tr" üzerinden TEB Kredi Kartları ile yapan müşteriler MTV ödemelerinde 2 taksit fırsatından yararlanabilecek.
Bu fırsattan faydalanmak isteyen müşterilerin, bankada kayıtlı cep telefonundan MTV yazıp, "4616"ya göndermesi yeterli olacak.
Ticari kart sahipleri ise MTVTİCARİ yazıp, boşluk bırakarak kartın son 4 hanesini "4616"ya SMS göndererek, kampanyaya katılabilecekler.
Türk Ekonomi Bankası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:21 Kaynak: AA
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