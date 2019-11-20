TEB'den öğretmenlere özel ihtiyaç kredisi fırsatı

Türk Ekonomi Bankası (TEB), öğretmenlere ihtiyaç kredilerinde yüzde 1,08'den başlayan faiz oranıyla 3 ay öteleme fırsatı sunuyor.

TEB'den yapılan açıklamaya göre farklı meslek gruplarındaki müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler geliştiren banka 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel olarak öğretmenlere ihtiyaç kredisi fırsatları sağlıyor.

Öğretmenler, TEB'den alacağı ihtiyaç kredilerinde yüzde 1,08'den başlayan faiz oranıyla 3 ay öteleme fırsatından yararlanacak.



Ayrıca TEB Marifetli Hesap ile öğretmenlerin birikimlerine, avantajlı faiz oranlarıyla diledikleri zaman para yatırma ve para çekme kolaylığı getiriyor.