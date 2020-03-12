TEB'den tüm doktor ve adaylarına avantajlar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TEB'den tüm doktor ve adaylarına avantajlar - Son Dakika Ekonomi

TEB'den tüm doktor ve adaylarına avantajlar

6 saat önce

Türk Ekonomi Bankası (TEB), tüm doktorların ve tıp öğrencilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlamak için yıl boyunca hem doktorlara hem de tıp fakültesinde okuyan geleceğin doktorlarına özel fırsatlar sunuyor.

TEB'den tüm doktor ve adaylarına avantajlar, System.String[]

Türk Ekonomi Bankası (TEB), tüm doktorların ve tıp öğrencilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlamak için yıl boyunca hem doktorlara hem de tıp fakültesinde okuyan geleceğin doktorlarına özel fırsatlar sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, farklı meslek gruplarındaki müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine özel ürün ve hizmetler sunan TEB, bu ay 14 Mart Tıp Bayramı için doktorlara ve tıp fakültesi öğrencilerine özel ayrıcalıklar sağlıyor.

TEB, meslek grubu doktor olan müşterilere; ihtiyaçları için 3 ay ötelemeli, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ile ihtiyaç kredisi, birikimleri için ise doktorlara TL ya da farklı döviz tiplerinde açacaklara Marifetli Hesap ile istedikleri sıklıkta hesaptan para çekme, hesaba para yatırma fırsatı tanıyor.

Doktorlara öğrencilik yıllarından başlayarak profesyonel hayatları boyunca destek olmayı hedefleyen TEB, tıp fakültesinde okuyan geleceğin doktorlarına da Uzmanlık Sınavı (TUS) hazırlık sürecinde harcamalarını karşılamaları için 3 ay ötelemeli ihtiyaç kredisi sunuyor.

Türk Ekonomi Bankası, Tıp Bayramı, 14 Mart, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:06 Kaynak: AA
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