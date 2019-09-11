Son Dakika Haberleri: TEB'den, Türk lirasına enflasyona karşı koruma desteği
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TEB'den, Türk lirasına enflasyona karşı koruma desteği

58 dakika önce

Türk Ekonomi Bankası (TEB), geliştirdiği ürün ve hizmetlerle tüketicileri tasarrufa yönlendirmeye ve mevcut birikimlerinin getirisini maksimum düzeyde tutmaya devam ediyor.

TEB'den, Türk lirasına enflasyona karşı koruma desteği, System.String[]

Türk Ekonomi Bankası (TEB), geliştirdiği ürün ve hizmetlerle tüketicileri tasarrufa yönlendirmeye ve mevcut birikimlerinin getirisini maksimum düzeyde tutmaya devam ediyor.

Türk Ekonomi Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:00 
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