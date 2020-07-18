TEB'den yüzde 0,89'dan başlayan faiz oranıyla bayram kredisi - Son Dakika

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Kurban Bayramı'na özel kampanyasıyla, kredi kullanmak isteyen müşterilerine yüzde 0,89'dan başlayan ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi fırsatı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, Kurban Bayramı'na özel kredi kampanyası başlatıyor. Yeni kampanyasıyla TEB, müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını uygun ödeme koşullarıyla karşılayacak.

Findeks notuna göre yüzde 0,89'dan başlayan ve 3 ay ile 36 ay arasında değişen vade seçenekleriyle sunulan kredi kampanyasıyla müşteriler, farklı tutarlardaki nakit ihtiyaçlarına göre değişen vade ve Findeks notuna göre değişen faiz oranından faydalanabiliyor.

Kredi teklifinden yararlanmak isteyen müşteriler, TEB Şubelerinden, CEPTETEB İnternet Şubesi, CEPTETEB Mobil Uygulaması, Çağrı Merkezi ve www.teb.com.tr'den başvuru yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, şunları kaydetti:

"TEB olarak, müşterilerimizin finansman ihtiyacını en uygun koşullarda sağlamaları için çalışıyoruz. Bayram döneminde de ekstra nakit ihtiyacı olabileceğinden hareketle, müşterilerimizin farklı tutarlardaki kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni bir kampanya başlattık. Müşterilerimiz, yüzde 0,89'dan başlayan faiz oranı ve maksimum 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi kullanabilecekler. Böylece kampanyayla müşterilerimiz, bayramda yaşayacakları olası nakit ihtiyacını TEB'in avantajlı paketiyle kolayca karşılayabilecekler."