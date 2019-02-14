Son Dakika Haberleri: TEB: Eczacılar ilaç bulamıyor

TEB: Eczacılar ilaç bulamıyor

35 dakika önce

Türk Eczacıları Birliği, zammın yürürlüğe gireceği 19 Şubat öncesi depolardan ilaç akışının neredeyse durma noktasına geldiğini, eczacıların ilaç temin etmekte zorlandığını bildirdi.

TEB: Eczacılar ilaç bulamıyor, System.String[]
Türk Eczacıları Birliği, zammın yürürlüğe gireceği 19 Şubat öncesi depolardan ilaç akışının neredeyse durma noktasına geldiğini, eczacıların ilaç temin etmekte zorlandığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:55 

Ekonomi
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