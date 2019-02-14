TEB: Eczacılar ilaç bulamıyor
35 dakika önce
Türk Eczacıları Birliği, zammın yürürlüğe gireceği 19 Şubat öncesi depolardan ilaç akışının neredeyse durma noktasına geldiğini, eczacıların ilaç temin etmekte zorlandığını bildirdi.
Türk Eczacıları Birliği, zammın yürürlüğe gireceği 19 Şubat öncesi depolardan ilaç akışının neredeyse durma noktasına geldiğini, eczacıların ilaç temin etmekte zorlandığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:55
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