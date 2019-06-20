Son Dakika Haberleri: TEB Faktoring 7'nci kez "Dünyanın En İyi İhracat Faktoring Şirketi" oldu
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TEB Faktoring 7'nci kez "Dünyanın En İyi İhracat Faktoring Şirketi" oldu

38 dakika önce

TEB Faktoring, bu yıl 51'incisi Vietnam'da düzenlenen Factors Chain International (FCI) toplantısında 7'inci kez dünyanın "En İyi İhracat Faktoring Şirketi" oldu.

TEB Faktoring 7'nci kez
TEB Faktoring, bu yıl 51'incisi Vietnam'da düzenlenen Factors Chain International (FCI) toplantısında 7'inci kez dünyanın "En İyi İhracat Faktoring Şirketi" oldu.
2019 Yılı Faktoring Ödülleri'nin (2019 Factor of the Year Awards) kazananları da açıklandı. TEB Faktoring, 7'inci kez dünyanın "En İyi İhracat Faktoring Şirketi" seçildi.
TEB Faktoring'den yapılan açıklamaya göre, tüm dünyadan faktoring şirketlerinin temsil edildiği ve 51'inci kez düzenlenen Factors Chain International (FCI) toplantısı, bu yıl Vietnam'da gerçekleştirildi.
Küresel faktoring sektörünün temsil edildiği bu toplantıda, 2019 Yılı Faktoring Ödülleri'nin (2019 Factor of the Year Awards) kazananları da açıklandı. TEB Faktoring, 7'nci kez dünyanın "En İyi İhracat Faktoring Şirketi" seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, sektörde sundukları ürün ve hizmetlerle örnek çözümler ürettiklerini hatırlattı. TEB Faktoring olarak başta KOBİ'ler ve ihracatçılar olmak üzere, finansal ihtiyaçların karşılanması noktasında her türlü çabayı gösterdiklerini belirten Baydar, "İhracatı ve ihracatçıyı desteklemek için gösterdiğimiz çabanın uluslararası arena da takdir görmesi bizim için mutluluk verici. Bu ödülü, 7 kere alan başka bir şirket yok, tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:00 Kaynak: AA
Vietnam, İhracat, Ekonomi
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