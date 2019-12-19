TEB, finans alanındaki yenilikçi fikirleri "Akıl Fikir Yarışması" ile ödüllendirecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TEB, finans alanındaki yenilikçi fikirleri 'Akıl Fikir Yarışması' ile ödüllendirecek - Son Dakika Ekonomi

TEB, finans alanındaki yenilikçi fikirleri "Akıl Fikir Yarışması" ile ödüllendirecek

6 saat önce

Türk Ekonomi Bankası (TEB) tarafından finans alanında yenilikçi ve yaratıcı fikirleri ödüllendirmek için düzenlenen TEB Akıl Fikir Yarışması'nın başvuruları devam ediyor.

TEB, finans alanındaki yenilikçi fikirleri

Türk Ekonomi Bankası (TEB) tarafından finans alanında yenilikçi ve yaratıcı fikirleri ödüllendirmek için düzenlenen TEB Akıl Fikir Yarışması'nın başvuruları devam ediyor.

TEB açıklamasına göre, 2006 yılından bu yana finans sektörüne yenilikçi ve yaratıcı ürünler kazandırmak, müşteri deneyimini iyileştirmek ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla "İcat Çıkar" sloganıyla düzenlenen TEB Akıl Fikir Yarışması, inovatif fikirler için fırsat sunuyor.

TEB Akıl Fikir Yarışması bu yıl da "Üniversite Öğrencisi - Yeni Mezun", "Müşteri" ve "Teknolojik Girişimci" olmak üzere üç ayrı kategoride düzenlenecek. "Üniversite Öğrencisi-Yeni Mezun" ve "Müşteri" kategorilerinde bankacılık ürün ve hizmetleriyle ilgili yenilikçi, yaratıcı fikir ve projeler; "Teknolojik Girişimci" kategorisinde ise sektör bağımsız teknoloji tabanlı projeleri olan tüm girişimciler 15 Ocak 2020 tarihine kadar www.icatcikar.com üzerinden başvuru yapabilecek.

Jürinin farklı sektörlerin önde gelen isimlerinden oluştuğu yarışmada, katılımcılara finansal ödüllerin yanı sıra TEB'de kariyer fırsatları, Roland-Garros seyahati ve TEB Girişim Evi'ne katılım önceliği sunuluyor. Ayrıca en inovatif üç proje sahibi Bahçeşehir Üniversitesi tarafından MBA bursu ile ödüllendiriliyor.

"Üniversite Öğrencisi -Yeni Mezun" kategorisinin birincisi 25 bin TL, ikincisi 15 bin TL, üçüncüsü ise 10 bin TL ödül kazanıyor.

"Müşteri" kategorisinde birinci olan yarışmacı 25 bin TL ödülün yanı sıra Fransa Açık Tenis Turnuvası Roland-Garros'a katılma hakkı kazanıyor. İkinci olan TEB müşterisi 15 bin TL, üçüncü ise 10 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor.

"Teknolojik Girişimci" kategorisinin birincisi 25 bin TL, ikincisi 15 bin TL, üçüncüsü ise 10 bin TL ödül kazanıyor. Ayrıca bu kategoride finale kalan yarışmacılar TEB Girişim Evi'ne öncelikli katılım hakkı elde ediyor.

Türk Ekonomi Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:06 Kaynak: AA
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