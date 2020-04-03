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TEB Grubu salgınla mücadeleye 7,5 milyon lira ayırdı
6 saat önce
Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin ve sağlık sektörünün acil ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 7,5 milyon liralık kaynak ayırdı.
Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin ve sağlık sektörünün acil ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 7,5 milyon liralık kaynak ayırdı.
TEB'den yapılan açıklamaya göre TEB Grubu, dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadelede toplumsal dayanışmaya destek olmak amacıyla ihtiyaç sahibi ailelerin ve sağlık sektörünün acil ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak için toplam 7,5 milyon lira ayırdı.
TEB Grubu, ülke olarak birlik ve beraberlik içinde salgına karşı verilen mücadelede, yaşanan sürecin olumsuz etkilerini en aza indirmek üzere aldığı tedbirlere ek olarak, toplumsal mücadeleye katkı sunmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:02 Kaynak: AA
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