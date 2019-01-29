Teb Halkı İnternetten Satılan İlaçlar Konusunda Uyardı

– Türkiye Eczacılar Birliği (TEB), halkı internet üzerinden yapılan ilaç satışları konusunda uyarırken, "İlaçlar yalnızca eczanelerden alınmalı" çağrısı yaptı.

– Türkiye Eczacılar Birliği (TEB), halkı internet üzerinden yapılan ilaç satışları konusunda uyarırken, "İlaçlar yalnızca eczanelerden alınmalı" çağrısı yaptı.



Türkiye Eczacılar Birliği'nden yapılan açıklama, internet üzerinden alışverişi yapılabilen ve özellikle "bitkisel" adı altında satılan ürünlerin zararlı hatta ölümcül olabileceğine dikkat çekerken, söz konusu ürünlerin doğal adı altında pazarlandığını fakat sahte olabileceklerini belirtti. Türkiye Eczacılar Birliği konuyla ilgili şu uyarıları yaptı:



"Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de gittikçe büyüyen internetten ilaç satışı; halk sağlığını tehdit etmeye, ağır sağlık sorunlarına yol açmaya, sonu ölüme varan zararlar vermeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri de olayın vahametini doğruluyor, internetten satılan ilaçların yarısının sahte olduğunu gösteriyor.



"İnternet üzerinden ilacın yanı sıra gıda takviyesi, dermokozmetik ürünler, bağımlılık yapan maddeler de rahatlıkla sipariş edilebilmektedir. Örneğin, 'bitkisel, doğal' denilerek internetten pazarlanan zayıflama ürünlerinin hemen hepsinde ilaç etken maddesi sibutramine rastlanmaktadır. Birçok vatandaşımızın bu ürünlerin kullanımı sonrası hayatını kaybettiğini de üzülerek hatırlatmak isteriz.



"2016 yılında Sağlık Bakanlığı ile ortak yürüttüğümüz mücadele kapsamında, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun desteği ile düşük ilacı, cinsel güç artırıcı ilaçlar ve bitkisel/doğal olduğu iddia edilen ürünlerin satıldığı pek çok internet sitesine karşı çalışma başlatılmış ve bu kapsamda binlerce siteye erişim engeli getirilmiştir. Yakın dönemde bu sitelerin bir kısmının yeniden faaliyete geçtiği tespit edilmiş ve Birliğimizce Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na bildirilmiştir. Dünyada da internet üzerinden ilaç satışına karşı tepkiler gün geçtikçe büyümektedir."



"İlacın uzmanı eczacıdır"



İnternet üzerinden satılan ilaçların tersine eczanelerde satılan ilaçların Sağlık Bakanlığı kontrolünden geçtiğinin ve bu sebeple zararlı olamayacağının altı çizilen açıklama şöyle devam etti:



"İlaçlar hekim kontrolünde ve eczacı danışmanlığında halka sunulması gerekirken internetten yapılan satışlar, bu iki önemli sağlık profesyonelini devre dışı bırakarak pek çok soruna davetiye çıkarmaktadır. İnternetten satılan ilaçların herhangi bir denetime tabi olmadığı unutulmamalı, 'doğal' olarak pazarlanan ürünlerin etken maddelerinin kimyasal olabileceği ya da içinde herhangi bir etken madde bulunmayan ürünlerin satılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.



"Eczaneden satılan ilaçlar ise Sağlık Bakanlığı'nın denetimi altındadır ve İlaç Takip Sistemi'ne kayıtlıdır, dolayısıyla sahte olması ya da kişiye zarar vermesi mümkün değildir. Gerek ilaçlar gerek farmasötik formdaki bitkisel ilaçlar ve gıda takviyeleri sadece eczacı inisiyatifinde ve danışmanlığında halka ulaştırılmalıdır."



Açıklamaya ek olarak Türkiye Eczacılar Birliği, şu değerlendirmeleri yaptı:



"-İlaçların, bitkisel ilaçların ve gıda takviyelerinin internetten satışı ivedilikle yasaklanmalıdır



-İnternetten yapılan ilaç satışları takip edilmeli, tespit edildiği takdirde ağır yaptırımlar uygulanmalıdır.



-Bitkisel ilaçlar ve gıda takviyeleri, sadece eczacı danışmanlığında halka ulaştırılmalıdır.



-Söz konusu ürünleri Sağlık Bakanlığı ruhsatlandırmalıdır." - İstanbul

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