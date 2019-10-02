Son Dakika Haberleri: TEB, "Hoş Geldin Kredisi"nde faizi yüzde 1,18'e düşürdü
Son Dakika Ekonomi Haber

TEB, "Hoş Geldin Kredisi"nde faizi yüzde 1,18'e düşürdü

34 dakika önce

Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni müşterileri için sunduğu "Hoş Geldin Kredisi"nde faiz oranını yüzde 1,18'e indirdi.

TEB,

Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni müşterileri için sunduğu "Hoş Geldin Kredisi"nde faiz oranını yüzde 1,18'e indirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB ile ilk defa tanışan ve borçlarını tek bir yerde toplayıp rahat etmek isteyenler, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için findeks notuna göre farklı tutar ve vadelerde yüzde 1,18'den başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisinden faydalanabilecek.

Sadece tek seferlik tanışma faizi olarak kullanılabilen, vade seçeneklerinin 3-60 ay arasında değiştiği "Hoş Geldin Kredisi" teklifinden yararlanmak isteyen yeni TEB müşterileri, başvurularını banka şubelerinden, telefon bankacılığı üzerinden, CEPTETEB internet şubesi veya mobil uygulaması üzerinden yapabilecek.

Türk Ekonomi Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hamsinin fiyatı bu sezon ilk kez bu kadar düştü: 3 kilosu 10 TL
Otomotiv devi Volkswagen Manisa'da şirket kurdu Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 16:21:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TEB, "Hoş Geldin Kredisi"nde faizi yüzde 1,18'e düşürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]