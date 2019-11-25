Son Dakika Haberleri: TEB "Hoş Geldin" kredisinde faiz oranını yüzde 0,98'e indirdi
Son Dakika Ekonomi TEB 'Hoş Geldin' kredisinde faiz oranını yüzde 0,98'e indirdi - Son Dakika Ekonomi

TEB "Hoş Geldin" kredisinde faiz oranını yüzde 0,98'e indirdi

6 saat önce

Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni müşterileri için sunduğu "Hoş Geldin" kredisinde faiz oranını yüzde 0,98'e düşürdü.

TEB

Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni müşterileri için sunduğu "Hoş Geldin" kredisinde faiz oranını yüzde 0,98'e düşürdü.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, banka ile ilk defa tanışan ve borçlarını tek bir yerde toplayıp rahat etmek isteyenler, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için findeks notuna göre farklı tutar ve vadelerde, yüzde 0,98'den başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisinden faydalanabiliyor.


Sadece tek seferlik tanışma faizi olarak kullanılabilen, vade seçeneklerinin 3 ay ile 60 ay arasında değiştiği "Hoş Geldin" kredisinden yararlanmak isteyen yeni TEB müşterileri, başvurularını TEB şubeleri, telefon bankacılığı, CEPTETEB mobil ve teb.com.tr web sitesi üzerinden yapabiliyor.

Türk Ekonomi Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:52 Kaynak: AA
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