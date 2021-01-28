TEB ile Zurich Sigorta'dan iş birliğine devam - Son Dakika

TEB ile Zurich Sigorta'dan iş birliğine devam

28.01.2021 12:29
TEB ile Zurich Sigorta'dan iş birliğine devam, System.String[]

Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Zurich Sigorta, 2008 yılında başlayan iş birliklerini gelecek 10 yılda da devam ettirmek üzere anlaşma imzaladı.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Zurich Sigorta, 2008 yılında başlayan iş birliklerini gelecek 10 yılda da devam ettirmek üzere anlaşma imzaladı.

TEB ve Zurich Sigorta'dan yapılan ortak açıklamaya göre, 2021 yılı itibarıyla hayata geçen, Türkiye'de yeni yılın ilk ve en önemli yatırımları arasında yer alan bu iş birliğiyle, Zurich Sigorta'nın hayat dışı sigorta branşındaki ürün ve hizmetleri, TEB dağıtım kanallarından münhasıran sunulacak.

TEB ve Zurich Sigorta, sigorta ürünlerinin TEB müşterilerine sunulması için dağıtım kanalı anlaşması imzaladı.

Türkiye'de yılın ilk yatırımlarından biri olarak hayata geçen anlaşma kapsamında, TEB müşterileri, Zurich Sigorta'nın hayat dışı branşındaki tüm bireysel, KOBİ ve kurumsal müşterilerine yönelik ürün ve hizmetlerinden TEB'in yaygın şube ağı ve dijital kanalları aracılığıyla faydalanmaya devam edebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zurich Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Yılmaz Yıldız, Türkiye ekonomisine olan güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

Yıldız, "Zurich Sigorta Grubu olarak, bugüne kadar ülkemize yaptığımız yatırımlarla, Türkiye'deki en büyük yatırımcılardan biri haline geldik. Zorlu koronavirüs (Kovid-19) koşullarına rağmen, TEB iş birliği ile Türkiye'ye getirdiğimiz bu yeni yatırım da ekonomimize olan güvenin bir göstergesidir. Bu coğrafyada Türkiye, uluslararası yatırımcılar için en uygun ortamlardan birini sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Banka dağıtım kanalının kendileri için stratejik önem taşıdığını belirten Yıldız, TEB iş birliği ile ilgili şunları kaydetti:

"TEB ile on iki yıl önce başlayan başarılı iş birliğimizin, önümüzdeki on yılda da devam edecek olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yenilenen bu işbirliği ile müşteri memnuniyetinin ön planda olduğu, teknoloji odaklı yeni nesil sigortacılığın öncülüğünü yaparak ürün ve hizmetlerimizle çok daha fazla müşteriye ulaşacağımıza inanıyorum. Bireysel müşterilere sunduğumuz yaratıcı ürünlerin yanı sıra uluslararası deneyimimizle ticari ve kurumsal müşterilerin Türkiye'deki büyük yatırımlarını desteklemeye devam edeceğiz."

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici ise Zurich Sigorta ile gerçekleştirilen dağıtım kanalı anlaşması ile uluslararası piyasada ülkemize ve ekonomimize güvenin bir kez daha gösterildiğinin belirterek, "Büyüyen ekonomisi, genç nüfusu ve insan kaynağı ile Türkiye, bölgesinin güçlü ülkelerinden biri. Global çapta koordinasyonu sağlayan, bölgesinde önemli bir güven unsuru olan ülkemiz, yılın ilk uluslararası yatırımıyla bu güveni pekiştirmiştir. TEB olarak bu yatırımın önemli bir parçası olmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Leblebici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TEB olarak her zaman ülkemiz ekonomisine ve paydaşlarımıza katkı sağlamak için çalışıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru analiz edip, onlara en güvenli ve avantajlı ürün ve hizmet vermeye öncelik veriyoruz. Sigorta ürünlerinde ise banka kanalıyla satılan poliçelerin hizmet sürekliliği ve garantisini disiplinli bir takiple sağlamaya gayret ediyoruz."

Leblebici, bankacılık ve sigorta sektörünün iki köklü markası TEB ve Zurich Sigorta olarak yapılan bu anlaşmayla müşteri memnuniyetini ortak hedef belirlediklerini ve müşterilerinin risklerini güvence altına aldıklarını kaydetti.

Türk Ekonomi Bankası, Sigorta, Türkiye, Zurich, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TEB ile Zurich Sigorta'dan iş birliğine devam - Son Dakika Ekonomi


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