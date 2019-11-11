TEB'in Akıl Fikir Yarışması'na başvurular devam ediyor

Türk Ekonomi Bankası (TEB) tarafından finans alanında yenilikçi ve yaratıcı fikirleri ödüllendirmek için düzenlenen TEB Akıl Fikir Yarışması 13'üncü yaşına girerken, yeni dönem başvuruları, 15 Ocak 2020'ye kadar yarışmanın web sitesi "www.icatcikar.com" üzerinden yapılabilecek.

TEB'den yapılan açıklamaya göre banka tarafından 2006'dan bu yana finans sektörüne yenilikçi ve yaratıcı ürünler kazandırmak, müşteri deneyimini iyileştirmek ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla "İcat Çıkar" sloganıyla düzenlenen TEB Akıl Fikir Yarışması, inovatif fikirler için büyük bir fırsat sunmaya devam ediyor.

Her yıl daha da büyüyen bir ilgiyle, en önemli açık inovasyon uygulamalarından biri olan TEB Akıl Fikir Yarışması bu yıl da "üniversite öğrencisi-yeni mezun", "müşteri" ve "teknolojik girişimci" olmak üzere üç ayrı kategoride düzenlenecek.

"Üniversite öğrencisi-yeni mezun" ve "müşteri" kategorilerinde bankacılık ürün ve hizmetleriyle ilgili yenilikçi, yaratıcı fikir ve projeler; "teknolojik girişimci" kategorisinde ise sektör bağımsız teknoloji tabanlı projeleri olan tüm girişimciler 15 Ocak 2020'ye kadar www.icatcikar.com üzerinden başvuru yapabilecek.

İcat çıkaran en iyi fikirler ödüllendiriliyor



Jürinin farklı sektörlerin önde gelen isimlerinden oluştuğu yarışmada, katılımcıları finansal ödüllerin yanı sıra TEB'de kariyer fırsatları, Roland-Garros seyahati ve TEB Girişim Evi'ne katılım önceliği bekliyor. Ayrıca en inovatif üç proje sahibi Bahçeşehir Üniversitesi tarafından MBA bursu ile ödüllendiriliyor.



"Üniversite öğrencisi-yeni mezun" kategorisinin birincisi 25 bin lira, ikincisi 15 bin lira ve üçüncüsü 10 bin lira ödül kazanıyor.



"Müşteri" kategorisinde birinci olan yarışmacı 25 bin lira ödülün yanı sıra Fransa Açık Tenis Turnuvası Roland-Garros'a katılma hakkı kazanıyor. İkinci olan TEB müşterisi 15 bin lira, üçüncü ise 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor.



"Teknolojik girişimci" kategorisinin birincisi 25 bin lira, ikincisi 15 bin lira, üçüncüsü ise 10 bin lira ödül kazanıyor. Ayrıca bu kategoride finale kalan yarışmacılar TEB Girişim Evi'ne öncelikli katılım hakkı elde ediyor.