Türk Eczacıları Birliği, Büyük Eczacı Mitingi'ni 27 Kasım'da Yapılacağını Açıkladı

Türk Eczacıları Birliği (TEB), Amasra Bartın'da yaşanan maden faciası nedeniyle ertelenen Büyük Eczacı Mitingi'nin 27 Kasım'da yapılacağını duyurdu.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) ve 54 Bölge Eczacı Odası, Amasra Bartın'da yaşanan maden faciası nedeniyle ertelediği Büyük Eczacı Mitingi'nin 27 Kasım'da yapılacağını duyurdu. TEB tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle:

"Bilindiği gibi Bartın Amasra'da geçen Cuma günü yaşanan ve ülkemizi yasa boğan maden faciasının haberini alır almaz 16 Ekim'de Ankara Tandoğan'da düzenleyeceğimiz Büyük Eczacı Mitingi'ni ileri bir tarihe ertelemiştik. Çok sayıda maden işçisi kardeşimizi kaybettiğimiz, yüreklere ateş düşen bir ortamda, Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odasının ortak kararıyla mitingimizi en uygun zamanda yeniden gerçekleştirme kararlılığında olduğumuzu kamuoyuyla paylaşmıştık.

"BÜYÜK ECZACI MİTİNGİ'NİN YENİ TARİHİ 27 KASIM 2022 OLARAK BELİRLENMİŞTİR"

Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odamızın aldığı kararla Büyük Eczacı Mitingi'nin yeni tarihi 27 Kasım 2022 olarak belirlenmiştir. Eczanelerinde hizmet sunan meslektaşlarımızla, kamuda görev yapan eczacılarımızla, eczane çalışanlarımızla, eczacılık fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerimizle, akademisyen hocalarımız ve halkımızla birlikte 27 Kasım Pazar günü Ankara Tandoğan'da taleplerimizi tek ses tek yürek dile getireceğiz. 16 Ekim'deki miting için Türkiye'nin dört bir yanından coşkuyla yollara çıkan meslektaşlarımızın yine aynı coşku ve aynı heyecanla meydanları dolduracağına inancımız tamdır.

"27 KASIM'DA ANKARA TANDOĞAN'DA DUR DE!"

. İlaç Fiyat Kararnamesinde yapılacak kar oranı ve barem artışlarının enflasyon, ilaç fiyat artışları ve yeniden değerleme oranı gibi bir standarda bağlanarak güncellenmelerin yapılacağı yeni bir model oluşturulması,

. Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan ilaç alım protokolünde gerçekçi iyileştirmeler yapılması,

. Kamuda görev yapan eczacılarımızın çalışma koşulları ve özlük haklarında hakkaniyetli düzenlemeler gerçekleştirilmesi,

. Hastalarımızın cebini yakan yüksek fiyat farklarının kaldırılması,

. İlaç yokluklarına son verilmesi,

.Uluslararası standartta kaliteli bir eczacılık eğitimi sağlanması adına kontrolsüzce eczacılık fakültesi açılmasına son verilmesi,

. Sunulan sağlık hizmetinde kalite ve etkinliği artıracak hasta danışmanlık ve takip hizmetleri üzerinden Eczacılara Meslek Hakkı verilmesi şeklindeki haklı taleplerimiz net; mesajımız aynı: Eczacıya Hak Ettiği Değer Verilmelidir! 27 Kasım'da Ankara Tandoğan'da Dur De!"