TEB'in kredileri toplam aktiflerinin yüzde 65'ini oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TEB'in kredileri toplam aktiflerinin yüzde 65'ini oluşturdu - Son Dakika Ekonomi

TEB'in kredileri toplam aktiflerinin yüzde 65'ini oluşturdu

6 saat önce

Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB), toplam aktiflerinin yüzde 11 artışla 107.4 milyar liraya ulaştığı 2019 yılı sonunda, kredileri de toplam aktiflerinin yüzde 65'ini oluşturdu ve net karı da 1.1 milyar lira olarak gerçekleşti.

TEB'in kredileri toplam aktiflerinin yüzde 65'ini oluşturdu, System.String[]

Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB), toplam aktiflerinin yüzde 11 artışla 107.4 milyar liraya ulaştığı 2019 yılı sonunda, kredileri de toplam aktiflerinin yüzde 65'ini oluşturdu ve net karı da 1.1 milyar lira olarak gerçekleşti.

TEB'den yapılan açıklamada, "Her dönem olduğu gibi risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB'in 2019 yılının dördüncü çeyreğinde toplam kredileri 69.2 milyar lira seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduat ise yüzde 12 artarak 72.2 milyar lira oldu. Yılın dördüncü çeyreği itibarıyla istikrarlı büyümesini güçlü sermaye yapısıyla birlikte sürdüren TEB'in özkaynakları 9.7 milyar lira olurken, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12'nin oldukça üstünde, yüzde 16.95 olarak gerçekleşti" denildi ve şu bilgiler verildi:

"TEB, 2019 Ekim ayı içinde hedeflediği 400 milyon dolar karşılığı sendikasyon kredisi sözleşmesini imzaladı. ABD, Kanada, AB, Ortadoğu ve Asya ülkelerinden önde gelen 22 bankanın katılımıyla 306 milyon euro ve 61.5 milyon dolar olmak üzere, 367 gün vadeli kredi sağlandı.

"Kredinin özellikle ihracatın finansmanında kullanılarak Türk ekonomisine ve şirketlerin büyümesine katkı sağlaması hedeflendi. 28 Ekim 2019 tarihinde imzalanan sendikasyon kredisinin toplam maliyeti sırasıyla Euribor+yüzde 2.10 ve Libor+yüzde 2.25 olarak gerçekleşti.

"TEB, bireysel krediler hariç toplam canlı kredilerinin yaklaşık yüzde 17'sini ihracatın finansmanı için kullandırırken, ihracat kredileri hacmine göre yapılan kıyaslamada sektörde 7. sırada yer aldı.

"TEB, TİM ile ihracatı destekleme seferberliği kapsamında 350 milyon Euro tutarında özel maliyetli ve avantajlı bir kredi paketinin yanı sıra ithalatçı müşterilerine de sunduğu çözümlerle destek vermeyi sürdürüyor.

"Bu kapsamda, TEB stratejik ortağı BNP Paribas'ın verdiği destekle ithalat akreditif tahtında 5 yıla kadar finansman imkanı sağlıyor."

"Sektörde fark yaratan dijital uygulama ve hizmetleriyle 2019'da International Finance tarafından 'En Yenilikçi Özel Bankacılık' ödülüne, Global Finance tarafından 'Türkiye'deki En İyi Özel Bankacılık Ödülü'ne layık görülen TEB Özel Bankacılık, her yıl düzenlenen ve en başarılı bankacılık hizmetlerinin ödüllendirildiği World Finance Bankacılık Ödülleri 2019'da da 'Türkiye'deki En İyi Özel Bankacılık Ödülü'nün sahibi oldu."


Türk Ekonomi Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:30 Kaynak: DHA
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