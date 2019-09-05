Son Dakika Haberleri: TEB: Kan ürünlerinde yerli üretim yapılmıyor
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TEB: Kan ürünlerinde yerli üretim yapılmıyor

3 saat önce

TEB Başkanı Çolak, kan ürünlerinde yerlileşme ihalesini kazanan firmanın üretime başlamadığını ileri sürdü.

TEB: Kan ürünlerinde yerli üretim yapılmıyor, System.String[]

TEB Başkanı Çolak, kan ürünlerinde yerlileşme ihalesini kazanan firmanın üretime başlamadığını ileri sürdü.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:59 
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