TEB: Kan ürünlerinde yerli üretim yapılmıyor
3 saat önce
TEB Başkanı Çolak, kan ürünlerinde yerlileşme ihalesini kazanan firmanın üretime başlamadığını ileri sürdü.
TEB Başkanı Çolak, kan ürünlerinde yerlileşme ihalesini kazanan firmanın üretime başlamadığını ileri sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:59
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