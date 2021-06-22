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TEB, KOBİ'lere özel yeni kredi kampanyası başlattı - Son Dakika

TEB, KOBİ'lere özel yeni kredi kampanyası başlattı

22.06.2021 13:31
TEB, KOBİ'lere özel yeni kredi kampanyası başlattı, System.String[]

Türk Ekonomi Bankası (TEB), KOBİ'lere 3 ay geri ödemesiz, 36 aya varan vade seçenekleri ve yüzde 1,59'dan başlayan faizle kredi imkanı sunuyor.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), KOBİ'lere 3 ay geri ödemesiz, 36 aya varan vade seçenekleri ve yüzde 1,59'dan başlayan faizle kredi imkanı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, 15 yılı aşkın süredir "Danışman Banka" anlayışıyla KOBİ'lerin gelişmesine ve rekabette güçlenmesine desteğini sürdürüyor.

Bu kapsamda salgın döneminde de KOBİ'lere finansal destek sunmayı sürdüren TEB, yeni başlattığı kampanya ile yüzde 1,59'dan başlayan faiz oranları ve 36 aya varan vade seçenekleriyle 3 ay geri ödemesiz kredi imkanı tanıyor.

Tüm bankacılık hizmetlerinde avantajlı ürün, işlem fırsatları ve dış ticaret masraf paketleri ile müşterilerinin yanında olan TEB'in KOBİ'lere özel yeni kredi kampanyasına TEB şubelerinden başvuru yapılabiliyor.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Türk Ekonomi Bankası, Banka, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TEB, KOBİ'lere özel yeni kredi kampanyası başlattı - Son Dakika Ekonomi


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