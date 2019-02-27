Son Dakika Haberleri: Teb Konut Kredisi Faiz Oranını İndirdi

Teb Konut Kredisi Faiz Oranını İndirdi

1 saat önce

Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi faizini yüzde 1,61'e düşürdü.

Teb Konut Kredisi Faiz Oranını İndirdi, System.String[]
Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi faizini yüzde 1,61'e düşürdü.

TEB'den yapılan açıklamaya göre banka konut sahibi olmak veya konuta yatırım yapmak isteyen tüm müşterilerine, 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 1,61 faiz oranlı konut kredisi kampanyası ile destek oluyor.

TEB, tüm müşterilerini, diğer avantajlı ürünlerini de sunabileceği, sektör tecrübesi ve konusunda uzman personeli ile hizmet verdiği şubelerine bekliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:45 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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