TEB konut kredisi faizini yüzde 0.97'ye düşürdü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TEB konut kredisi faizini yüzde 0.97'ye düşürdü - Son Dakika Ekonomi

TEB konut kredisi faizini yüzde 0.97'ye düşürdü

6 saat önce

Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi kampanyasında indirime giderek faiz oranını yüzde 0.97'ye düşürdü.

TEB konut kredisi faizini yüzde 0.97'ye düşürdü, System.String[]

Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi kampanyasında indirime giderek faiz oranını yüzde 0.97'ye düşürdü.

TEB'in yeni konut kredisi kampanyasından faydalanmak isteyenler kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0.97 faiz oranlı konut kredisi alabiliyor.

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, ev sahibi olmak ya da konuta yatırım yapmak isteyenler için kredi faiz oranını yüzde 0.97'ye düşürdüklerini belirterek, "Konut kredilerinde uygun fiyatlama ile kredi veren bankalardan biri olduk. Bu kapsamda tüm müşterilerimiz 120 aya kadar olan tüm vadelerde kampanyamızdan yararlanabiliyor. Üstelik geçerli faiz oranımızda kredi tutarı üst limiti de bulunmuyor. Aynı zamanda tüm müşterilere ödeme güçlerine göre farklı ödeme planları oluşturabiliyoruz" dedi. (Fotoğraflı)


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:01 Kaynak: DHA
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