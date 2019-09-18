Son Dakika Haberleri: TEB, konut kredisi faizini yüzde 1,15’e düşürdü
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TEB, konut kredisi faizini yüzde 1,15’e düşürdü

1 saat önce

TEB, konut sahibi olmak veya konuta yatırım yapmak isteyen tüm müşterileri için konut kredisi faiz oranını yüzde 1,15'e indirdi.

TEB, konut kredisi faizini yüzde 1,15’e düşürdü, System.String[]

TEB, konut sahibi olmak veya konuta yatırım yapmak isteyen tüm müşterileri için konut kredisi faiz oranını yüzde 1,15'e indirdi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:30 
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