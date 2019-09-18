TEB, konut kredisi faizini yüzde 1,15’e düşürdü
1 saat önce
TEB, konut sahibi olmak veya konuta yatırım yapmak isteyen tüm müşterileri için konut kredisi faiz oranını yüzde 1,15'e indirdi.
TEB, konut sahibi olmak veya konuta yatırım yapmak isteyen tüm müşterileri için konut kredisi faiz oranını yüzde 1,15'e indirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:30
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