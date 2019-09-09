Son Dakika Haberleri: Teb konut kredisi faizini yüzde 1.2'ye düşürdü
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Teb konut kredisi faizini yüzde 1.2'ye düşürdü

1 saat önce

Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi faizini 120 aya kadar olan vadelerde yüzde 1.2'ye düşürdü ve dosya masrafı alınmayacağını duyurdu.

Teb konut kredisi faizini yüzde 1.2'ye düşürdü, System.String[]

Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi faizini 120 aya kadar olan vadelerde yüzde 1.2'ye düşürdü ve dosya masrafı alınmayacağını duyurdu.

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "Konut kredilerinde uygun fiyatlama ile kredi veren bankalardan biri olduk. Bu kapsamda tüm müşterilerimiz dosya masrafı ödemeden, 120 aya kadar olan tüm vadelerde kampanyamızdan yararlanabiliyor. Üstelik geçerli faiz oranımızda kredi tutarı üst limiti de bulunmuyor. Aynı zamanda tüm müşterilere ödeme güçlerine göre farklı ödeme planları oluşturabiliyoruz" dedi. (Fotoğraflı)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:41 Kaynak: DHA
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