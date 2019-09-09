TEB, konut kredisi faizini yüzde 1,20'ye düşürdü
1 saat önce
Türk Ekonomi Bankası (TEB), konut kredi faiz oranını 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 1,20'ye indirdi.
Türk Ekonomi Bankası (TEB), konut kredi faiz oranını 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 1,20'ye indirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:10
TEB, konut kredisi faizini yüzde 1,20'ye düşürdü Erdoğan: Katılım finansı bankacılık sisteminin faiz oranıyla devam etmemeli Okulun ilk günü tatilden paylaşım yapan Şeyma Subaşı'na tepki yağdı! Kadınlar tuvaletine giren davetsiz misafir, büyük paniğe neden oldu