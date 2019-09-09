Son Dakika Haberleri: TEB, konut kredisi faizini yüzde 1,20'ye düşürdü
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TEB, konut kredisi faizini yüzde 1,20'ye düşürdü

1 saat önce

Türk Ekonomi Bankası (TEB), konut kredi faiz oranını 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 1,20'ye indirdi.

TEB, konut kredisi faizini yüzde 1,20'ye düşürdü, System.String[]

Türk Ekonomi Bankası (TEB), konut kredi faiz oranını 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 1,20'ye indirdi.

Türk Ekonomi Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:10 
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TEB, konut kredisi faizini yüzde 1,20'ye düşürdü
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