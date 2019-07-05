Son Dakika Haberleri: TEB konut kredisi faizini yüzde 1,55'e kadar indirdi
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TEB konut kredisi faizini yüzde 1,55'e kadar indirdi

1 saat önce

Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi faizini yüzde 1,55'e kadar düşürdü.

TEB konut kredisi faizini yüzde 1,55'e kadar indirdi, System.String[]
Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi faizini yüzde 1,55'e kadar düşürdü.
TEB'den yapılan açıklamaya göre, banka konut sahibi olmak veya konuta yatırım yapmak isteyen müşterileri için 120 aya kadar tüm vadelerde yüzde 1,55 faiz oranlı konut kredisi kampanyası düzenledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, ev sahibi olmak ya da konuta yatırım yapmak isteyenler için kredi faiz oranını yüzde 1,55'e kadar düşürdüklerini, böylece konut kredilerinde en uygun fiyatlama sunan bankalardan biri olduklarını ifade etti.
Kredi kampanyasının yanı sıra müşterilerine ödeme güçlerine göre farklı ödeme planları oluşturabildiklerini aktaran Mendi, "Burada TEB olarak bizim için önemli olan müşterilerimizin bütçesine ve ihtiyacına göre kendisini zora sokmayacak en uygun çözümü üretmek." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:38 Kaynak: AA
türk ekonomi bankası, Güncel
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