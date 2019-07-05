TEB konut kredisi faizini yüzde 1,55'e kadar indirdi
55 dakika önce
Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi faizini yüzde 1,55'e kadar düşürdü.
Türk Ekonomi Bankası
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:12
(TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi faizini yüzde 1,55'e kadar düşürdü.
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