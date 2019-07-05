Son Dakika Haberleri: TEB konut kredisi faizini yüzde 1,55'e kadar indirdi
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TEB konut kredisi faizini yüzde 1,55'e kadar indirdi

55 dakika önce

Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi faizini yüzde 1,55'e kadar düşürdü.

TEB konut kredisi faizini yüzde 1,55'e kadar indirdi, System.String[]
Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi faizini yüzde 1,55'e kadar düşürdü.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:12 
türk ekonomi bankası, Ekonomi
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